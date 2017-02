Uma revolução em nossa realidade 

Opinião 28/02/2017 | 13h35 Atualizada em

Uma das tecnologias, apontada praticamente por todos os especialistas da área como tendência, é a realidade virtual. Mais conhecida pela sigla VR (do inglês virtual reality), essa tecnologia tem revolucionado a forma como vemos o mundo, literalmente.



A experiência no mundo da VR é necessariamente criada a partir de óculos especiais, que trazem imagens e vídeos em 3D e criam um ambiente virtual muito perto da realidade. Minha primeira experiência com essa tecnologia foi ainda em 2013, quando comprei o Oculus Rift. A partir disso, percebi as inúmeras possibilidades dessa ferramenta em várias áreas e modelos de negócios.

O fator chave do sucesso dessa tecnologia é a imersão. Imagine você, sentado no sofá da sua sala, curtindo um passeio em uma montanha-russa?



Ou assistindo um jogo de basquete da NBA, como se estivesse na primeira fila, podendo olhar todos os cantinhos da quadra? Ou matando alguns zumbis, em uma fábrica abandonada?

A imersão que a VR proporciona vai muito além da simples visualização. Combinada com simuladores, luvas especiais com sensores e outros dispositivos, a aplicação dessa tecnologia está cada vez mais forte em áreas como educação, saúde, treinamentos militares e até mesmo nos games.

Na saúde, como o caso da Case Western Reserve University, a tecnologia de realidade virtual já faz parte da grade de aulas do curso de Medicina. Os alunos conseguem ter uma experiência totalmente diferenciada e, claro, muito mais interessante de estudar.

Essa imersão que a realidade virtual tem acaba gerando um outro nível de experiência para o usuário. Agora imagine, você está buscando um apartamento para morar. Ao chegar na imobiliária, ao invés de ficar olhando um catálogo cheio de fotos ou pior, ficar visitando cada empreendimento fisicamente e perdendo tempo, você pode fazer essa visita de forma virtual, utilizando os óculos VR. A partir disso, é possível fazer uma seleção bem mais realista das possibilidades e então, partir para a visitação física. Bem melhor, não acha?

A VR está tão em alta que um dos maiores eventos sobre tecnologia do mundo, o SXSW, que acontece anualmente na cidade de Austin, no Texas, abordará o uso da realidade virtual aplicada à educação, uma das áreas que mais se beneficiará com essa nova tecnologia.

Outro setor que vem se destacando com o uso da VR são os games. Quem aqui, amigo que já jogou Resident Evil 7 VR. Você não se sentiu apavorado com aquele monte de zumbis correndo em sua direção? Confesso: um verdadeiro teste para cardíaco.

Pois é, essa semana, acontece na cidade de San Francisco, Califórnia, o evento GDC (Game Developers Conference) que reunirá os maiores desenvolvedores de games do mundo, fabricantes e apaixonados por essa área.

Para a minha próxima coluna, trarei com um convidado especia: meu amigo Orlando Fonseca Jr., diretor da ImgNation, empresa desenvolvedora de games aqui de Santa Maria e uma das principais da América Latina quando se trata de VR. Ele está nos EUA e participará desses dois eventos: SXSWEdu e o GDC.

Quer saber mais sobre isso? Acompanhe a minha próxima coluna, e os relatos do nosso "correspondente internacional" especial.