UFSM cria espaço de coworking para intercâmbio entre alunos e iniciativa privada

Inovação 17/02/2017 | 11h01 Atualizada em

A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Agittec) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) criou um espaço de coworking gratuito para uso de acadêmicos e da iniciativa privada.



A palavra em inglês significa ¿trabalho cooperativo¿ e é uma forma de intercâmbio, ou aproximação, entre empresas e estudantes de cursos de graduação e pós-graduação.



– É uma novidade dentro da agência e a ideia é que se torne um espaço que fomente o empreendedorismo. Existe uma cultura de que o aluno tem duas opções: se tornar funcionário público ou empregado de uma empresa. Mas ele pode ser dono do seu próprio negócio – diz o diretor da Agittec, Hélio Leães Hey.



Energia solar vai garantir economia para a Santa Casa de São Gabriel



O espaço tem capacidade para receber até 72 pessoas nas estações de trabalho – mesas alinhadas em ilhas, pufes e decoração dão o tom ao melhor estilo laboratório tecnológico da Google – e até 100 visitantes sentados. A área é de 144 m² e pode atender palestras, apresentações culturais, treinamentos e aulas temáticas. Há internet Wi-Fi, equipamento de sol e projetor.



Quem vai ao local



Uma das empresas que usa o espaço é a Hemotify, que desenvolveu uma plataforma online de mesmo nome que ajuda hemocentros a sinalizarem para usuários cadastrados quando precisa de doações de determinado tipo de sangue. A empresa começou na incubadora da UFSM, mas buscava outro espaço, e encontrou o que procurava dentro da agência.



– Temos planos de crescer, então a ideia é vir para a agência, até para ficar próximo de empresas com perfil semelhante ao nossos: dá para trocar ideias – diz Fernando Henrique Berwanger, sócio do Hemotify.



Aplicativo de caronas para viagens começa a operar em Santa Maria e região



Dentro da Agittec existe a Pulsar, que é a incubadora da UFSM, onde há 13 empresas instaladas que desenvolvem tecnologia para diferentes áreas: desde a médica até a do agronegócio.



– Isso quer dizer que a troca pode ser muito rica para quem convive, e agora existe um espaço para quem é de fora e tem interesse em tecnologia para alguma área. É uma abertura ao diálogo – conta o administrador Gustavo Parcianello, servidor na Agittec.



Shopping Praça Nova Santa Maria adia data de inauguração



Conforme a direção, o Espaço Coworking, como é chamado, foi projetado de forma colaborativa por diversos departamentos da instituição para gerar ideias e soluções criativas. O professor Hey exemplifica citando casos de profissionais que conseguiam desenvolver a tecnologia, mas não conseguiam vendê-la. A situação mudou quando houve o contato com profissionais da área de administração.



Conforme a última pesquisa Global Entrepreneur Monitor (GEM) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o empreendedorismo no Brasil continua crescendo, mas ressalta que o aumento tem a ver com ¿o momento difícil pelo qual passa a economia nacional¿.



Empresa de energia solar vai contratar 20 funcionários e já tem 34 franquias no Estado

Qualquer pessoa pode usar o espaço, desde que com o fim de trabalho e com ideias aliadas a inovação e tecnologia – independentemente da área do conhecimento. Então, antes de ir ao local, é preciso entrar em contato com a Agittec, seja pelo telefone (55) 3220-8887 ou pelo e-mail agittec@ufsm.br.