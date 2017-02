Supermercado que irá abrir em Santa Maria ainda tem vagas para três cargos

Oportunidades 22/02/2017 | 08h55 Atualizada em

O Beltrame Supermercados, de Santa Maria, ainda não conseguiu preencher as 170 vagas de emprego para a nova filial, que abrirá na Avenida Hélvio Basso.

Segundo o setor de recursos humanos, no próximo dia 6 de março, serão feitas entrevistas só para os cargos de repositor, balconista de açougue e auxiliar de padaria (produção), em que é exigida experiência.

Para delegado, prova testemunhal em atropelamento vale mais do que bafômetro



Os interessados devem pegar uma ficha de currículo em uma dos mercados do Beltrame, preencher e ir no dia 6, a partir das 9h, levando cópia da carteira de trabalho (partes da identificação e das experiências) e de um documento de identidade com foto.

O novo supermercado deve inaugurar até o final de março.