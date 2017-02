Supermercado de Santa Maria selecionará operadores de caixa e auxiliares de padaria

Empregos 04/02/2017 | 13h00 Atualizada em

Há novidades na seleção de empregos para o novo Beltrame Supermercados da Avenida Hélvio Basso. Nesta segunda-feira, dia 6, além da seleção para operador de caixa, a novidade é que a empresa decidiu também fazer entrevistas para auxiliar de padaria, para quem quer trabalhar na padaria e confeitaria e na produção. Para operador de caixa, é preciso ter Ensino Médio completo, e há ainda vagas de meio turno.

Loja do Centro faz seleção de empregos

Os interessados nesses dois cargos devem ir das 9h às 11h30min e das 14h às 16h no Beltrame da Euclides da Cunha. É preciso pegar ficha no mercado e leva-lá preenchida, além de cópia da carteira do trabalho (incluindo experiências anteriores) e de documento de identidade. Quem já havia deixado currículo não precisa ir, obrigatoriamente.

No dia 13, será a seleção para empacotador e jovem aprendiz. Já foram 400 entrevistas para parte das 170 vagas de emprego oferecidas.