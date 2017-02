Sindicância na Secretaria de Infraestrutura deve ser concluída em março

Prefeitura de Santa Maria 06/02/2017 | 20h35 Atualizada em

Até dia 25 de março, deverá estar concluída a sindicância aberta pela prefeitura de Santa Maria para apurar supostas irregularidades na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. A investigação começou no final de dezembro depois que a Ouvidoria e a Controladoria-Geral receberam denúncias de servidores e de cidadãos envolvendo máquinas, combustíveis e mão de obra indevida na pasta. Até agora, conforme o controlador-Geral da prefeitura, Alexandre Lima, foram ouvidas seis pessoas, entre elas o ex-secretário Tubias Calil.



Uma das denúncias envolve um trator esteira que está parado há 17 meses no pátio de uma oficina particular, na Vila Lorenzi. A máquina teria sido levada, em agosto de 2015, por dois funcionários da secretaria para conserto. Desde então, o trator permanece no local, já que teria sido consertado, entretanto o pagamento não teria sido efetuado. O controlador disse que já pediu o retorno da máquina para a prefeitura e que o prestador de serviços ao município tem de comprovar o conserto sob pena de ser responsabilizado, caso não forneça as informações corretas.

– Estamos levantando informações. É complicado acusar sem provas, estamos investigando – ponderou Lima.

Há uma segunda máquina, também um trator esteira, parada em outra oficina da cidade, porém nem Lima nem o secretário de Infraestrutura, Paulo Roberto de Almeida Rosa, têm mais informações sobre a situação, já que há um inventário em andamento do patrimônio de todas as secretarias que ainda não está concluído. Os dados servirão de subsídios para a sindicância.

– Tudo vai ficar apurado na sindicância. Não posso especular sobre o assunto – afirmou Rosa, sobre os consertos, acrescentando que até o fim das investigações as máquinas devem ficar onde estão.

Outra denúncia apurada pela sindicância envolve uma empresa contratada para a manutenção do maquinário da prefeitura e que manteria funcionários próprios trabalhando na Secretaria de Infraestrutura. No ano passado, conforme dados do Portal da Transparência, a empresa recebeu R$ 1,309 milhão pelos serviços prestados.

O ex-secretário Tubias não foi localizado para falar sobre o assunto, mas, na semana passada, negou haver qualquer irregularidade na sua gestão e também o sucateamento do parque de máquinas. No início deste ano, o vereador Luciano Guerra (PT) tentou sem sucesso instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a aplicação de R$ 6,5 milhões que teriam sido investidos em máquinas, conforme teria informado o ex-secretário.

CPI FRUSTRADA

Entretanto, Guerra afirmou que o atual secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos teria informado que 60% do maquinário estaria comprometido, o seria uma contradição em relação ao montante que teria sido investido. O assunto não chega a ser novo na Câmara. No ano passado, uma Comissão Especial instalada para apurar o processo de licitação o leilão de bens inservíveis do município chegou a apontar, embora superficialmente, possíveis irregularidades na secretaria.

O atual secretário de Infraestrutura diz que há cinco máquinas, entre retroescavadeira, patrola e rolo-compressor, funcionando. Há máquinas que aguardam o conserto, de acordo com a disponibilidade do caixa. Já outras, segundo Rosa, não há mais condições de operar.