Shopping Praça Nova Santa Maria adia data de inauguração

Investimento 14/02/2017 | 15h58 Atualizada em

Os administradores do Shopping Praça Nova Santa Maria confirmaram, nesta terça-feira, que o empreendimento não vai mais inaugurar em abril deste ano, conforme estava previsto. Segundo a nota divulgada à imprensa, a inauguração foi adiada para setembro deste ano.

Não é a primeira vez que o Praça Nova adia a data de abertura. A primeira data era outubro de 2016, mas acabou sendo postergada para abril de 2017 e, agora, para setembro deste ano.

Confira a nota do shopping, com os motivos do adiamento:

"NOVA DATA DE INAUGURAÇÃO

Com mais de 70% de ABL comercializada, o Shopping Praça Nova Santa Maria postergará sua inauguração para o mês de setembro. A decisão favorece os lojistas, inclusive os grandes players do mercado, que necessitam de mais tempo hábil para a conclusão de suas lojas.Esses quatro meses de prazo excedente irão assegurar mais tranquilidade à execução dos projetos das lojas e, consequentemente, maior atratividade à inauguração do maior centro de compras da região centro do Estado. Todas as lojas âncoras estão comercializadas, assim como os espaços da Praça de Alimentação e do Boulevard. As obras da etapa de finalização seguem cronograma prévio e os lojistas já estão aptos e liberados para iniciar as obras no interior do empreendimento."