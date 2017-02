Senar oferta 160 vagas em curso técnico em agronegócio 

Região Central 12/02/2017 | 15h57 Atualizada em

Encerram-se nesta segunda-feira as inscrições para o curso Técnico em Agronegócio ofertado de forma gratuita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS). Na Região Central, há 160 vagas nos municípios de Cruz Alta (80) e São Sepé (80).

As inscrições devem ser feitas por meio do site. A prova objetiva, com 30 questões (conhecimentos gerais, português e matemática) ocorrerá na próxima quarta-feira. O conteúdo está disponível no edital. Os inscritos farão ela no município de destino da vaga, ou seja, quem se inscreveu para cursar o técnico em Cruz Alta, fará a prova em Cruz Alta.

Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos de idade e Ensino Médio completo. A data de divulgação dos aprovados ainda será divulgada. Eles deverão fazer as matrículas entre os dias 23 de fevereiro e 9 de março.

O curso é semipresencial, o que quer dizer que 20% dele é presencial e o restante é à distância, e tem duração de quatro semestres (1.230 horas ao longo de dois anos). Ele é ministrado por técnicos do Senar, que atuam como tutores.

O programa

Regulamentado pelo Ministério da Educação (MEC), o programa de capacitação foi criado e estruturado com foco na população rural, tendo seus conteúdos e estratégias didáticas voltados principalmente para quem vive ou trabalha no campo.

Entre as matérias abordadas estão administração e economia rural, políticas públicas voltadas ao agronegócio, marketing aplicado, qualidade e segurança alimentar, gestão de pessoas, empreendedorismo e tecnologia e inovação.