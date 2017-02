Selo pode ser passaporte para agroindústrias de Santa Maria venderem para todo o Brasil

Made in Santa Maria 06/02/2017 | 10h39 Atualizada em

Só falta a publicação de uma portaria para que o município esteja devidamente habilitado para emitir os selos de qualidade que autorizam a comercialização de produtos por agroindústrias locais para todo o Brasil. Quem garante é o secretário de Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Menna Barreto.

Segundo o secretário, a prefeitura de Santa Maria recebeu sinalização positiva no parecer final da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) sobre a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi) e Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf).

– O Susaf busca estimular o setor primário, sobretudo a produção e comercialização por agroindústrias locais de produtos de origem animal – explica Menna Barreto.

A irmã Lourdes Dill, à frente do Projeto Esperança/Cooesperança, que reúne 120 grupos da região de pequenos produtores, comemora a novidade, pois acredita que assim as emissões dos selos de qualidade serão mais ágeis e vão permitir que os produtos de pequenos produtores conquistem outros mercados.

– O poder público deve fazer o possível para facilitar a vida do pequeno produtor. Os selos fazem isso. O processo deve se manter rigoroso, sim, mas precisa ser facilitado – diz.

Queijos especiais feitos em Arroio Grande têm, por enquanto, só o selo de inspeção municipal Foto: Fernanda Ramos / dsm

É o caso da produtora rural Josiane Carvalho, 37 anos. Ela tem uma queijaria no distrito de Arroio Grande e investe no negócio para que se adeque às regras exigidas pela prefeitura. O produto é comercializado em todas as feiras da cidade e, com o selo, pode começar a ir para municípios da região.

– Até agora, estamos sabendo de só um local que está para conseguir o selo – diz Josiane.

Conforme a prefeitura, uma equipe já foi treinada para fazer a avaliação necessária para a emissão dos selos. O empresário ou produtor devem buscar contato com a Secretaria de Desenvolvimento Rural para solicitar uma vistoria no espaço. A partir dela, será possível dizer se ele está dentro dos padrões de qualidade e, em caso positivo, receber os selos.

O QUE MUDOU

Antes, a prefeitura podia dar somente o selo do Sistema de Inspeção Municipal (SIM), que permite a comercialização dentro do município. Para o comércio entre os municípios gaúchos, era necessária a emissão de um selo da Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Cispoa). Agora, tudo poderá ser feito a partir da prefeitura. Atualmente, 20 municípios aderiram ao programa no Rio Grande do Sul, e Santa Maria é o único da região.

– Municípios que aderiram ao Sisbi comprovaram que têm condições de avaliar a qualidade dos produtos de origem animal com a mesma eficiência do Ministério da Agricultura – diz Menna Barreto.

No entendimento dele, a adesão aos sistemas possibilita às 13 agroindústrias e aos cinco frigoríficos com abate no município crescimento e ampliação da produção.