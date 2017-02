Santa-marienses criam aplicativo que orienta sobre investimentos 

Finanças 04/02/2017 | 14h09 Atualizada em

Criar, planejar e desenvolver o próprio empreendimento pode ser um desafio, e foi com esse pensamento que os empresários Pablo Bizzi Mahmud e Artur Marion Ceolin, ambos de 24 anos, criaram o aplicativo Capitalize Pro. A ferramenta permite que o usuário receba um auxílio sobre como investir o seu dinheiro de forma rápida e descomplicada.

Foto: Gabriel Haesbaert / DSM

– Às vezes, as pessoas não têm acesso a este tipo de informação devido ao tabu criado no que se refere a investimentos. A intenção do aplicativo é que a informação seja acessível a todos e fomente cada vez mais os investimentos – explica Bizzi.



No app, há simuladores de vários tipos de investimentos, onde o usuário pode testar qual a melhor e maior rentabilidade de acordo com o seu perfil, por exemplo, se é mais conservador ou arriscado. É possível começar a investir com pouco mais de R$ 50, porém, quanto maior o valor, mais as possibilidades e a rentabilidade de títulos de renda fixa.

Formado em Ciência da Computação, Pablo teve a ideia do aplicativo após a conclusão do Mestrado em São Paulo, onde percebeu que o mercado de Santa Maria precisava de uma iniciativa que ajudasse as pessoas a investir.

– Comecei a estudar para entender a área e aplicar em meus investimentos, então surgiu a ideia da criação do aplicativo para otimizar as simulações para compra de títulos – diz Bizzi.

Em seguida, o futuro sócio, Artur, baixou o aplicativo e se interessou pela proposta. Para ele, o mercado financeiro ainda é algo incomum para os brasileiros.

– O brasileiro ainda engatinha no que se refere a investimentos – menciona Ceolin.

Segundo os sócios, a faixa etária dos usuários está entre jovens de 20 a 35 anos. A razão seria por conta da facilidade que a ferramenta proporciona. Entre as funções estão a possibilidade de comparar aplicações, calcular a rentabilidade, o imposto de renda e o valor futuro dos investimentos.

Segundo Ceolin, o programa é um modo prático e fácil, porque pode ser acessado em qualquer lugar. O aplicativo, lançado em setembro de 2016, já está na segunda versão, e está disponível na versão lite e paga, nos sistemas Android e IOS. A versão lite já conta com cerca de mil downloads.

Conforme Bizzi, além do app, a dupla mantém o blog www.capitalizeapp.com.br, que serve de plataforma complementar, fornecendo tópicos e dicas relacionadas.

– Fizemos contato com empresas que têm interesse em efetivar parcerias com o Capitalize e também estamos em busca de novos investimentos para continuar desenvolvendo a ideia – explica Bizzi.

O jovem empreendedor acrescenta que a ideia também saiu do papel com o apoio do Sebrae, já que Bizzi participou do projeto digital no ano passado com sua empresa.

Foto: Arte / DSM