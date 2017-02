Santa Maria não estreia voto pelo sistema biométrico no próximo pleito

Eleições 15/02/2017 | 09h34 Atualizada em

Nas eleições no ano que vem quando serão escolhidos os governantes e legisladores do país e do Estado, Santa Maria não vai estrear o sistema de voto por biometria, pois o recadastramento obrigatório da Justiça Eleitoral não se confirmou para este ano na cidade. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul, a nova previsão ficou para 2022. Mas a intenção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma expectativa otimista é antecipar o término do cadastro do eleitorado no país até 2020.



Com isso paira a dúvida em relação ao sistema adotado no próximo pleito municipal, em 2020. Além de Santa Maria, Porto Alegre e Novo Hamburgo também não definiram a data exata para convocar os eleitores.



Prefeitura corre para não perder cerca de R$ 45 milhões do PAC



Geralmente, quando é feito o recadastramento, o número de votantes cai de 10% a 20%. Segundo o técnico judiciário do TRE em Santa Maria, Juceli Vedoim, a queda no eleitorado acontece porque pessoas que se mudam para outra cidade não transferem o título. Atualmente, no município, há 203 mil votantes, número que, provavelmente, deverá ficar na faixa de 180 mil. Ou seja, eliminando a possibilidade de segundo turno, já que a eleição extra só é realizada em cidades com mais de 200 mil eleitores e caso o vencedor do primeiro turno tenha feito menos de 50% dos votos válidos.



Em Santa Maria, 44 mil eleitores fizeram o recadastramento biométrico, ou seja, 20% da população votante. Por enquanto, a coleta dos dados acontece sempre que o eleitor procura, espontaneamente, atendimento na Justiça Eleitoral. Seja para fazer o título, revisar informações ou mudar o domicílio.



Prefeitura de Santa Maria entrega três prédios alugados



Para fazer o cadastro, é necessário que o eleitor leve um documento de identificação com foto, comprovante de endereço, título eleitoral e CPF (se possuir) e comprovante de quitação com o serviço militar (para os eleitores do sexo masculino, maiores de 18 anos, que forem fazer o título pela primeira vez).



A coleta dos dados biométricos está sendo feita desde 2013. Dos 497 municípios do Estado, o processo de revisão já foi concluído em 326 cidades. Nas 39 cidades da região, em 24 o recadastramento já está em dia, nove já definiram o período para a revisão do eleitorado, e seis ainda não têm data. Confira no quadro a relação completa das cidades.



O sistema biométrico consiste, basicamente, na coleta de digitais dos dedos da mão, uma foto, feita na hora, e, por fim, uma assinatura digital. Nos municípios com biometria obrigatória, quem não comparece no cartório tem o título cancelado.