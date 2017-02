Santa Maria é a 19ª cidade com mais franquias na Região Sul. Saiba quantas há na cidade

Empresas 28/02/2017 | 11h32 Atualizada em

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou um balanço de 2016 com a lista das 20 cidades com mais franquias nos três Estados da Região Sul. De acordo com o ranking, que foi obtido pela Rádio Gaúcha, Santa Maria está na 19ª posição, tendo fechado 2016 com 134 franquias operando.

Com a abertura do shopping Praça Nova Santa Maria, prevista para setembro, é provável que Santa Maria suba algumas posições nesse ranking, pois o empreendimento terá várias franquias.

Segundo a Gaúcha, o faturamento das franquias na Região Sul ficou em R$ 24,048 bilhões em 2016, com alta nominal de 5% em relação ao ano anterior. Ou seja, é abaixo da inflação do período e da média nacional, que foi de alta de 8,3%.