Saiba quais são as 14 empresas que fazem parte do Tecnoparque

Inovação 11/02/2017 | 09h01 Atualizada em

Criado durante o governo Cezar Schirmer (PMDB), a ideia do Santa Maria Tecnoparque era viabilizar um espaço para instalação de empresas de tecnologia que promovessem o desenvolvimento da cidade, mas, principalmente, a criação de empregos aliada, também, à geração de renda.

Direção quer ampliar número de empresas do Tecnoparque em Santa Maria



Após três anos em funcionamento, hoje, o parque conta com 14 empresas de pesquisa e desenvolvimento, que atuam na tecnologia da informação, economia criativa, tecnologia vinculada à educação, inovação, simulação (como realidade virtual) e defesa (segurança). Saiba, abaixo, quais são as empresas que estão, atualmente, instaladas no Tecnoparque.

A expectativa é que mais duas empresas se instalem na próxima semana e que outras duas fechem contrato nos próximos meses. Mas, ainda assim, mais da metade do espaço está vazio. E esse é um problema que a direção do parque tem trabalhado para solucionar, já que a capacidade máxima do Tecnoparque é de 60 empresas.

Se você ficou interessado, confira quais são as regras para instalar sua empresa no Santa Maria Tecnoparque. Para mais informações, basta ligar para (55) 3220-0363 ou entrar no site do Tecnoparque: