Saiba como solucionar problemas de serviços públicos se a prefeitura não lhe ajudar

Os principais problemas que chegam à prefeitura envolvem um buraco na rua ou a falta de iluminação pública. E, por se tratarem de serviços públicos, a solução é recorrer a uma das secretarias. Porém, quando esses casos não são resolvidos com a agilidade esperada, muitas vezes, as pessoas procuram a Superintendência da Ouvidoria Geral.

O setor fica no 1º andar do Centro Administrativo e recebe demandas de todos os tipos, desde os relacionados à infraestrutura, como os buracos e a iluminação, até educação e saúde, por exemplo. De acordo com a superintendente do setor, Suséli dos Santos, a Ouvidoria recebe quatro tipos de casos: reclamações, sugestões, críticas e elogios. Só em janeiro deste ano, 141 protocolos foram gerados na Ouvidoria. No mês passado, reclamações sobre a infraestrutura lideraram o ranking, com 40 protocolos.

Suséli explica que a Ouvidoria funciona como um setor de mediação entre as demandas do público e a prefeitura. Assim, o setor não é o responsável por resolver um problema.

– Nós não consolidamos o serviço, mas damos a orientação de como a pessoa pode resolvê-lo. Temos um papel fundamental de acolher o cidadão, ouvi-los e mediar o serviço entre os munícipes e a administração pública municipal – explica Suséli.

O prazo para que o cidadão tenha um retorno do seu pedido é de 15 dias. No entanto, isso não significa que a demanda será atendida nesse período. Conforme Suséli, ainda não há uma forma para fiscalizar se as demandas são atendidas ou não. No entanto, a equipe estuda criar uma ferramenta para ter esse controle.Para quem precisa do serviço, é possível ter acesso à Ouvidoria através de quatro canais: site, telefone, presencialmente ou via Correios (veja no quadro como ter acesso de cada forma).



