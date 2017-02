Restaurantes de Santa Maria oferecem carregadores de celular aos clientes

Tecnologia 09/02/2017 | 09h03 Atualizada em

Já imaginou sair de casa sem se preocupar em ficar sem bateria no smartphone, ou de ter de levar o carregador? Pode imaginar, pois já estão circulando por Santa Maria os displays da Pá-Pum Carregadores Portáteis. Empresa criada na cidade, em novembro do ano passado, disponibilizou os displays em seis estabelecimentos. Os cabos são originais e são compatíveis com os sistemas IOS e Android. Também é possível carregar tablet, se a entrada for compatível.

O melhor disso tudo é que as pessoas não precisam pagar para utilizar o serviço. Basta solicitar ao funcionário do local e o equipamento é entregue na mesa.Primeiramente, os empreendedores optaram por disponibilizar os carregadores em restaurantes, pois acreditam que são lugares com mais circulação de pessoas.

OS RESTAURANTES QUE TÊM OS CARREGADORES

Quatro displays com carregadores estão no Costa Dourada, três no Santa Brasa, dois no Appiano, dois no Suez, um no Frei Pança e dois no Porto Sushi. Segundo Thana, o Frei Pança já solicitou mais um equipamento, já que a procura foi grande.

A Pá-Pum também pretende expandir a área de atuação em novos espaços e segmentos, como em salões de beleza e em eventos.

Foto: Fernanda Ramos / dsm

Como surgiu

A publicitária Thana Barcellos, 26 anos, teve a ideia de investir no negócio por aqui após se dar conta do nicho de mercado, já que nem todo mundo tem um carregador portátil e nem sempre é possível carregar o celular fora de casa. Além disso, inspirou-se em um blog de São Paulo.

A partir disso, convidou o amigo Vinícius Brum Silva, 30 anos, para cuidar da parte comercial. A dupla conta que é pioneira no assunto em Santa Maria e região.

– Fizemos uma pesquisa e descobrimos que não havia nenhuma empresa que oferecesse o serviço no mesmo formato que nós – diz Thana.

A escolha do nome da empresa foi pensada em algo que lembrasse rapidez e fosse impactante. Assim, chegaram ao nome Pá-Pum.Desde o fim de dezembro, os carregadores foram distribuídos na cidade. Os displays são montados com a marca de empresas anunciantes. Para quem quiser anunciar, a negociação pode ser feita por pacotes, que variam entre R$120 e R$ 160. Os detalhes podem ser acessados no Facebook: Pá-Pum Carregadores Portáteis.