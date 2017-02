Redução no número de passageiros e aumento das gratuidades pode impactar na tarifa de ônibus

Santa Maria 14/02/2017 | 10h02 Atualizada em

Na primeira reunião do Conselho de Transportes, ontem, foi apresentado um balanço do sistema de transporte coletivo. Um dos dados novos é que aumentou em 19% o total de passageiros que andaram de graça nos ônibus em 2016, na comparação com 2015. A maior parte deles é de idosos, cujo número subiu de 4,4 milhões de viagens em 2015 para 5,28 milhões no ano passado – isso sem contar os números de idosos que ainda não se cadastraram e não passam na roleta.

Em função da crise na economia, caiu em -5,53% o total de passageiros que pagaram passagem integral em 2016 (foi uma queda de -4,25% nos pagamentos em dinheiro e de -7,49% nos passageiros que usam o vale-transporte). Como a passagem integrada teve leve aumento de usuários, a grande parte dessa queda foi mesmo de gente que perdeu o emprego e deixou de usar o vale-transporte.

Já o número de estudantes transportados, que pagam meia, caiu -7,92% em 2016.

Como houve queda do número de pagamentos e aumento das gratuidades, a redução do total de passageiros foi de -2,46% no ano passado.

Pelo levantamento, só 36% dos usuários de ônibus pagam a tarifa cheia, já que os outros 64% ou andam de graça, ou pagam meia-tarifa ou têm vale-transporte (que é 94% pago pelos patrões).

Esses dados serão usados pelas empresas para justificar o pedido de reajuste da tarifa, que pode ser votado em março, pois a queda do número de pagantes afeta no preço da passagem. Resta saber qual será a posição do prefeito Jorge Pozzobom (PSDB), que terá pela primeira vez que decidir sobre o aumento ou não da tarifa.