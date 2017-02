Quitação com desconto de até 21,6% do IPVA termina no dia 24 

Fazenda 03/02/2017 | 14h59 Atualizada em

Passado o período de parcelamento do IPVA 2017 em até três vezes, o contribuinte tem agora a opção de quitar o seu imposto até o próximo dia 24 deste mês e se valer dos descontos máximos de até 21,6%. Neste caso, o motorista terá o abatimento de 2% sobre o valor do imposto e mais os benefícios dos programas do Bom Cidadão e do Bom Motorista.

Até o momento, 1.319.482 veículos estão com o IPVA em dia, o que representou uma arrecadação de R$ 905,5 milhões (37% da previsão de arrecadação pelo calendário atual). Metade deste valor é repassado automaticamente para as prefeituras gaúchas de acordo com o município de licenciamento. A Receita Estadual projeta arrecadar R$ 2,619 bilhões com o IPVA 2017.



Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos, terão dedução de 15% - para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10% e quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dará aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha mais 5% de desconto, válidos para pagamentos antecipados ou não.

Foto: Governo do Estado

A Receita Estadual tem disponíveis no site da Secretaria da Fazenda a nova consulta simplificada do IPVA. Informando a placa e o Renavam, os usuários podem verificar, através do recurso, todas as informações necessárias para a regularização do veículo.



O novo mecanismo reúne as informações em uma mesma base de dados, sem a necessidade do proprietário ter conhecimento prévio sobre a situação do débito (se pendente de pagamento ou em dívida ativa) para uso do serviço. Além disso, o formato oferece links para pagamento e parcelamento, emissão de guia e outras informações sobre o veículo, de modo a facilitar os procedimentos para os contribuintes.



Os valores do imposto tiveram uma redução média de 4,4% em relação ao calendário anterior, refletindo a queda do preço médio de mercado a partir de pesquisa desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Quem paga? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 1997.



Como pagar? Para realizar a quitação do imposto, o proprietário deverá apresentar certificado de registro e licenciamento de veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar o seguro obrigatório (DPVAT), licenciamento e multas de trânsito.



Onde pagar? No Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi, Caixa (loterias) e Banco do Brasil (somente para clientes).



Alíquotas do IPVA

3% - Automóveis e camionetas

2% - Motocicletas e

1% - Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação



Frota total do Estado: 6.372.980

Frota pagante de IPVA: 3.864.712 (61%)

Frota Isenta de IPVA: 2.508.268 (39%)

*Com informações do site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.