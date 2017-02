Quanto custam as fantasias e adereços de Carnaval em Santa Maria

Folia 24/02/2017 | 10h01 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Do tradicional colar havaiano a fantasias mais elaboradas, opção é o que não falta nas prateleiras dos estabelecimentos especializados em artigos de festa. Para o Carnaval, os adereços são o carro-chefe dos foliões, de acordo com os lojistas da área, que estão empolgados com as vendas para a festa mais animada do ano.



A proprietária do Armazém Binato, Alessandra Binato, conta que a expectativa de crescimento é de 50% em relação à mesma época do ano passado:



– O movimento está ótimo. Não achávamos que seria tão bom. Já tem produto acabando.

A proprietária da loja Alegria Fantasias, Djanira Machado, também está empolgada.

– Esperamos um aumento de, no mínimo, 50%, mas creio que será mais. Se tivesse mais dinheiro circulando seria melhor ainda – diz.

Entre os produtos mais procurados nas lojas estão: confetes, serpentina, espuma, spray colorido de cabelo, fantasia infantil e gel com glitter para passar no corpo. É possível encontrar artigos a partir de R$ 1. Há opções para todos os bolsos (confira a média de preços de alguns produtos no quadro abaixo).

No Binato, os adultos buscam acessórios para eles e fantasia para as crianças.

– As mais procuradas são de havaiana, colombina, palhaço, pirata e cigano. As de super-heróis são menos pedidas, pois são mais quentes e tem o preço maior – diz.

Na loja Alegria, as fantasias de adulto são bastante pedidas. Djanira fala que as de maior saída são de padre, freira, enfermeira, policial e da super-heroína Mulher Maravilha. Ambos os estabelecimentos ainda têm a opção para quem quiser alugar fantasias. A mais barata custa em torno de R$ 35.

A professora de patinação Fernanda Bueno, 30 anos, preparou um kit-folia para a filha Maria Eduarda, 2 anos, curtir o Carnaval pela primeira vez.

– Eu achei o preço das coisas um pouco alto. Fui a três lugares para pesquisar e comprei um pouco em cada lugar – conta.

Fernanda gastou cerca de R$ 80, incluindo a roupa e os adereços para compor a fantasia.Ontem, o fluxo de pessoas era grande nas lojas. Entre esta sexta e o sábado, a procura deve ser ainda maior, para a alegria dos comerciantes.