Quanto custa viajar no carnaval pelas agências de Santa Maria?

Para cair na folia 03/02/2017 | 14h30 Atualizada em

No fim deste mês, o Brasil será invadido pelo clima de Carnaval: em uma das paradas mais longas do ano, viajar acaba virando uma opção para muitos brasileiros. Enquanto alguns contam os dias para a folia, outros querem fugir do agito. Os roteiros nacionais representam até 60% das vendas de pacotes para o período.



– É provável que caia o número de viagens. As pessoas estão receosas por causa do dólar e da instabilidade na economia, ainda estão decidindo se vão viajar, começando a procurar lugares. O reflexo pode ser a procura por destinos mais baratos ou a opção de ficar menos dias viajando – afirma João Augusto Machado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem – Rio Grande do Sul (Abav-RS).



O Diário pesquisou em quatro agências de turismo de Santa Maria, escolhidas de forma aleatória, e constatou que os lugares mais procurados pelos santa-marienses para a folia ainda são a capital carioca, Rio de Janeiro, e a cidade praiana do sul da Bahia, Porto Seguro. Para ambos os destinos, os pacotes encontrados variam entre R$ 1,7 mil a R$ 6,9 mil, entre quatro a seis diárias com passagens aéreas e transporte do aeroporto para o hotel. Para atrair os clientes, a maioria oferta os valores com a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes.



Diretora da Fan Agência de Turismo, Camila Grellmann conta que os valores dos pacotes podem variar de acordo com a preferência do cliente:



– Aqui na agência, o cliente decide o destino, e a gente o leva para onde ele quiser – afirma.



Além do custo mais baixo em relação a outros destinos, Rio de Janeiro e Porto Seguro atraem clientes em função das praias e festas variadas. No Carnaval, o agito ocorre até nos bairros, além, é claro, de locais famosos por sediar a folia.



Quer fugir?



Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Para quem não se empolga com a folia, há opções. É possível encontrar lugares sossegados para aproveitar o feriado. Destinos como Buenos Aires e Montevidéu são os mais buscados nas agências. Em todas as agências pesquisadas, os pacotes para viagens internacionais podem ser montados pelo cliente e variam conforme a data de saída, destino, hotel e número de dias da estadia.



Rio de Janeiro (RJ)

O tradicional desfile das escolas de Samba na Marques de Sapucaí reúne milhares de pessoas nas arquibancadas do sambódromo. Se a ideia é assistir ao desfile, é bom comprar as entradas o quanto antes. Outra opção que vale a pena é acompanhar os ensaios das escolas em suas quadras.

Mas quem estiver na rua também pode desfrutar do clima de Carnaval, geralmente sem pagar nada. Os blocos saem de diferentes bairros, como Ipanema e Copacabana. Entre os mais famosos, está o Cordão da Bola Preta, Banda de Ipanema e Simpatia é Quase Amor. Uma terceira alternativa ainda são os bailes que ocorrem nos clubes da cidade.

Em meio à folia, se você tiver paciência, dá para visitar os pontos turísticos tradicionais, como o Cristo e o Pão de Açúcar. Porém, prepare-se para filas.

Porto Seguro (BA)

As atrações incluem a animação das barracas de praia (Taperapuã) durante o dia e as festas que agitam a noite. Mas para repor as energias, há passeios relaxantes em praias nos arredores, como Coroa Vermelha, Arraial das Judas, Trancoso, entre outras.

Pacotes e preços



Rio de Janeiro

CVC Santa Maria

O que oferece – Passagem aérea, de 4 a 6 diárias com café da manhã, com transfer entre aeroporto/hotel/aeroporto

Saída – Varia de acordo com o hotel e número de dias da estadia

Valor – A partir de R$ 1,7 mil a R$ 6,9 mil por pessoa

Fone – (55) 3028-8758

Fan Agência de Turismo

O que oferece – Passagem aérea, 4 noites com café da manhã, com transfer entre aeroporto/hotel/aeroporto

Saída – 25/02

Valor – A partir de R$ 1,9 mil por pessoa

Fone – (55) 3214-1015 e 9995-76919

Novah Agência de Viagens e Turismo

O que oferece – Passagem aérea, 5 diárias com café da manhã, com transfer entre aeroporto/hotel/aeroporto

Saída – 24/02

Valor – A partir de R$ 2 mil por pessoa

Fone – (55) 3027-1202

Planalto Turismo

O que oferece – Passagem aérea, 4 noites com café da manhã, com transfer entre aeroporto/hotel/aeroporto e inclui um city tour

Saída – 24/02

Valor – A partir de R$ 2,7 mil por pessoa

Fone – (55) 3222-7733

Porto Seguro

CVC Santa Maria

O que oferece – Passagem aérea, de 4 a 6 diárias com café da manhã, com transfer entre aeroporto/hotel/aeroporto

Saída – Varia de acordo com o hotel e número de dias da estadia

Valor – De R$ 1,7 mil a R$ 6,9 mil por pessoa

Fone – (55) 3028-8758

Fan Agência de Turismo

O que oferece – Passagem aérea entre Porto Alegre e Porto Seguro, 7 noites de hotel com café da manhã, com transfer entre aeroporto/hotel/aeroporto e inclui city tour

Saída – 25/02

Valor – a partir de R$ 2,69 mil por pessoa

Fone – (55) 3214-1015 e 99957-6919

Novah Turismo

O que oferece – Passagem aérea entre Porto Alegre e Porto Seguro, 4 noites de hotel com café da manhã, com transfer entre aeroporto/hotel/aeroporto

Saída – 24/02

Valor – A partir de R$ 4 mil por pessoa

Fone – (55) 3027-1202

Planalto Turismo

O que oferece – Passagem aérea entre Porto Alegre e Porto Seguro, inclui 7 noites de hotel com café da manhã, com transfer entre aeroporto/hotel/aeroporto e inclui um city tour

Saída – 25/02

Valor – A partir de R$ 2,6 mil por pessoa

Fone – (55) 3222-7733