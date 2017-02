Qual o cargo que mais teve corte de empregos nos últimos três anos na cidade

Santa Maria 03/02/2017 | 11h40 Atualizada em

De janeiro de 2014 a dezembro de 2016, o cargo de vendedor do comércio varejista é a profissão que sofreu o corte de mais empregos em Santa Maria, segundo os dados do cadastro de empregados e desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Nesse período, também foi grande a rotatividade: o acumulado desses três anos é de 6.958 contratações de vendedores e 7.391 demissões, o que resulta no saldo negativo de -433 vendedores na cidade. Isso é reflexo da crise que atingiu em cheio um dos principais setores da cidade, o comércio. Basta circular pelas ruas centrais para ver placas e mais placas de ¿aluga-se¿, de tantas lojas que fecharam.

– E isso que não fecharam lojas grandes, com bastante funcionários. A maioria das que fecharam foram de franquias e pequenas, que empregam pouca gente – comentou o presidente do Sindicato dos Comerciários de Santa Maria, Rogério Reis. Ele ressalta que o maior número de demissões de funcionários com mais de um ano de contratação, que precisa ser homologada no sindicato, ocorreu entre o final de 2015 e maio de 2016.

– Do resto, foram mais demissões por rotatividade, que foi alta, com muita gente com menos de um ano de trabalho, que saiu e pegou o seguro-desemprego – diz Reis.

Para 2017, a expectativa é mais animadora, já que o novo shopping deve abrir, pelo menos ,700 a 800 empregos. Há também algumas lojas por abrir em breve, como Americanas e Lebes, no Centro, além das 170 vagas do novo Beltrame Supermercados.