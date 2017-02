Quais são as 144 lojas de Santa Maria que oferecem promoções

Liquida Santa Maria 06/02/2017 | 09h50 Atualizada em

Quem esteve na cidade em janeiro já teve a oportunidade de aproveitar muitos descontos. Porém, a maior queima dos estoques começa hoje. Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Liquida Santa Maria deste ano reuniu 144 estabelecimentos (veja lista abaixo). É mais do que o dobro de empresas que aderiram à campanha se comparado a fevereiro de 2016, quando 63 lojas participaram.

Foto: Arte DSM



De acordo com a presidente da CDL, Marli Rigo, um dos motivos para o aumento no número de empresas participantes foi o baixo custo da campanha.– Fizemos uma ação em que o atrativo foi o preço mais baixo. Os lojistas pagaram somente o material de identificação visual, ou seja, os adesivos das vitrines. Toda a parte comercial e de mídia ficou por conta da CDL– explica a presidente.



Supermercado de Santa Maria selecionará operadores de caixa e auxiliares de padaria



Estabelecimentos de diversos segmentos, como confecção, calçados, eletros e móveis estão com produtos que chegam até 70% de desconto. O objetivo é impulsionar as vendas e zerar os estoques até 28 de fevereiro, data em que a campanha se encerra.Segundo Marli, a expectativa de vendas para o mês é grande.



– A ideia é focar 100% em descontos significativos para beneficiar o consumidor e, assim, zerar os estoques, o que será bom para os dois lados. As empresas estão contribuindo para que realmente haja transparência nas promoções – diz.



Blogueira Camila Foletto dá dicas de como aproveitar as promoções



Na Multisom, por exemplo, os smartphones são os queridinhos dos clientes em época de liquidação. Conforme o gerente Robson Miranda, o celular é o produto mais vendido. A expectativa da loja é chegar a um crescimento de 10% nas vendas sobre fevereiro do ano passado.



Além de preços, boas condições de pagamento



A queima de estoque também é uma boa oportunidade para agregar vendas. O gerente da Brandt Sports Denis Ilha fala que os clientes que vão até a loja para comprar algo novo acabam levando junto algum produto da promoção.



Para atrair ainda mais o cliente, além do desconto, as lojas trabalham com diversas formas de pagamento. Um exemplo é a Safira, loja que trabalha com a moda feminina, masculina e infantil. Segundo a supervisora Sheila Flores, o desconto de até 50% pode ser pago em dinheiro ou no cartão de débito. Caso o cliente queira fazer em uma vez no crédito, perde 10% do desconto. Se quiser parcelar a compra em até 5 vezes sem juros, o desconto fica em 20%.



16 caminhos para o agronegócio ter colheita farta nos 9 distritos



Para o consumidor, a época é uma das mais esperadas para ir às compras. A advogada Maria Ester Segabinazi, 54, conta que sempre olha as ofertas, mas que só compra quando o valor vale a pena:– Procuro investir em peças básicas. Como já é fim de estação não compro nada da moda.Para o militar Cleuber Roggia, mesmo com a liquidação, vale mais a pena comprar pela internet.



– Algumas peças acho que vale a pena. Mesmo assim, prefiro comprar por sites – afirma.Para facilitar a vida do consumidor, as lojas participantes do Liquida Santa Maria estão identificadas com o adesivo da promoção.



Foto: Arte DSM

Shoppings entram no Liquida?



Os shoppings, como um todo, não aderiram ao Liquida SM, pois eles têm suas próprias campanhas. Entretanto, a participação de cada estabelecimento fica a cargo dos seus proprietários. No Royal Plaza Shopping, por exemplo, a maratona de descontos será nos dias 3, 4 e 5 de março. O administrador do Royal Plaza Shopping Ruy Giffoni fala que a CDL convidou as lojas para o Liquida e que algumas estão participando. Já no Santa Maria Shopping, a campanha Dia de Bazar será realizada nos dias 10 e 11 de março. Antes disso, conforme a administradora Oneide Serro, aproximadamente 15 lojas estão no Liquida SM. No Monet, o período de liquidações foi de 26 a 31 de janeiro. Porém, segundo a coordenadora de marketing do shopping Fernanda Bassi, algumas lojas seguem com promoções.