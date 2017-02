Professora da UFSM quase cai em novo tipo de golpe na internet /

Santa Maria 10/02/2017 | 10h51 Atualizada em

Promoção falsa aparecia no Facebook, mas remetia para um site igual ao da Americanas. Mas era um site falso

A professora da UFSM Fernanda Kieling Pedrazzi publicou um alerta nas redes sociais para avisar sobre um novo tipo de golpe. Ela conta que seu filho viu no Facebook essa promoção ao lado, de um celular com 55% de desconto, que daria uma economia de mais de R$ 600. Ela clicou no link e abriu um site igual ao das Lojas Americanas.

Porém, quando foi gerado um boleto no valor de R$ 674, ela desconfiou e ligou para o telefone da Americanas para saber se o pedido estava correto. Foi quando a atendente afirmou que o pedido gerado no site era, na verdade, de um pen-drive. Ou seja, ao pagar os R$ 674 do boleto, esse valor iria cair na conta dos golpistas. Fique atento, pois esse tipo de fraude tem feito vítimas em todo o país.