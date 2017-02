Produtores rurais esperam retomada da produtividade do arroz na colheita deste ano na região

Agroindústria 03/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Depois de uma safra passada frustrada com uma queda de 30% na produtividade em função das condições climáticas adversas, a expectativa dos produtores de arroz de Santa Maria e região é de uma colheita de recuperação.



– Esse ano a situação já é diferente. Acredito que a colheita vai ser muito boa – diz José Caetano Panno, agricultor de 49 anos.



Morador do distrito de Palma, interior de Santa Maria, e sócio com dois irmãos da propriedade Irmãos Panno, ele plantou 200 hectares de arroz em Santa Maria e região e espera colher até 180 sacas (9 mil quilos) de arroz por hectare. Conforme Gionei Silva, do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) em Santa Maria, o preço médio da saca foi de R$ 48 na safra anterior, mas acredita que elas devam chegar até R$ 50.



Carne produzida na região será exportada para os Estados Unidos



De acordo com o engenheiro agrônomo José Paulo Kraemer Salerno, o plantio da safra 2016/2017 foi um pouco atrasado. O outubro passado chuvoso adiou o início da semeadura para novembro. Conforme o assistente técnico regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Francisco Palermo, o plantio na região deveria estar pronto até a metade de novembro, mas, conforme o Irga, apenas 60% da área de Santa Maria (que inclui também áreas de Dilermando de Aguiar e São Martinho da Serra) estava plantada.



– Apesar do atraso inicial, o desenvolvimento das lavouras tem sido muito bom. É o que se vê em áreas importantes para o arroz, como São Vicente do Sul, São Francisco de Assis e Cacequi. A previsão é que a colheita comece na metade de fevereiro e se concentre em março – diz Palermo.



Por que o caminhão do peixe está parado há quase um ano em Santa Maria



O prazo estabelecido é esse por conta das fases de enchimento do grão e maturação. A última fase, que é a de agora, é aquela onde a planta precisa de sol, para então ser colhida, o que precisa ser feito o quanto antes, para que seja evitada a perda da qualidade.



– O cuidado do produtor com a lavoura agora deve ser com relação a problemas relativos a doenças, pragas – orienta Silva.



O destino do arroz



A Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) compra arroz principalmente de propriedades nos municípios de Vila Nova do Sul, Restinga Seca, São Pedro do Sul, Formigueiro e São Sepé. Caso seja necessário, também tem fornecedores em São Gabriel e Cachoeira do Sul.



São Sepé vai sediar abertura da colheita da oliva no Estado



A maior parte – 95% – da produção é destinada para o consumo interno, tendo mercados nos estados do Espírito Santos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí e Ceará. Os 5% restantes tem como destino Peru e Cuba. No ano passado, foram 4,1 milhões de sacas comercializadas.



Segundo representantes da cooperativa, ainda é difícil estimar um valor para a saca, mas deve aumentar em função da oferta e da procura. O mercado reage conforme há uma expectativa da safra. Se for menor, o preço aumenta. Se maior, o preço diminui. Para a colheita deste ano, a produtividade deve aumentar entre 25% e 30% em relação ao período anterior. Logo, o preço deve baixar.



Município e área plantada

Santa Maria – 7,6 mil hectares

São Martinho da Serra – 72 hectares

Dilermando de Aguiar – 2,7 mil

Cacequi – 16 mil hectares

São Sepé – 17 mil hectares

Preço médio da casa de arrozz

R$ 50 por uma saca com 50 kg



Produtividade

Média de 150 sacas por hectare

Em 2016, quebra foi de 30%

*Dados do Irga e da Emater