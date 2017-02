Produção de sacolé vira uma alternativa para sair do desemprego

Investimento 10/02/2017 | 12h01 Atualizada em

Armazenado dentro de pequenos sacos plásticos, o sacolé tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de sorvetes, picolés e afins. E a santa-mariense Marcielly de Oliveira de Moura, 22 anos, resolveu apostar no geladinho. Há quase um mês, a jovem começou a produzir sacolés com sabores sofisticados. A iniciativa para que o público conhecesse seu trabalho foi criar um perfil no Facebook, no qual chamou de Sacoleteria Gourmet. Em três semanas, ela havia faturado R$ 1,5 mil.



– Estava desempregada há cinco meses, e queria fazer algo que gostasse e desse para fazer em casa. Minha tia Ada viu a ideia do geladinho em algumas praias. Pesquisei e me apaixonei pelo sacolé gourmet – diz Marcielly.



A empreendedora conta com a ajuda do marido Aládio Prestes da Silveira, 21 anos, tanto para a produção quanto para as entregas. A linha da sacoleteria, que funciona no Bairro Lorenzi, reúne 19 sabores. De acordo com a jovem, o sacolé detox de frutas tropicais é o queridinho dos clientes. Em segundo lugar, fica o de leite ninho com Nutella. Os valores da unidade variam entre R$ 3 e R$ 4, dependendo do sabor. Em dias de promoção relâmpago, anunciada no Facebook, o sacolé custa R$ 2.

O negócio tem dado retorno e está sendo um sucesso. Por dia, a sacoleteria chega a vender um média de 100 sacolés. Nos finais de semana a procura é maior. São vendidos em torno de 180. Além disso, o casal já tem pedido para duas festas.



– Nosso lucro é de 100%. Foi uma surpresa o quanto as pessoas se interessaram e elogiaram. Não esperávamos uma aceitação tão imediata– fala Marcielly.



Projetos

Agora, o próximo passo é expandir o negócio.

– Queremos inserir nosso produto nas casas, empresas e eventos. Também, gostaríamos de montar um ¿food bike¿ (bicicleta adaptada) para aniversários, e colocar ¿drinkolé¿ (bebida em forma de sacolé) nas festas open bar – projeta a microempresária.

As encomendas são realizadas de segunda a segunda, em qualquer horário. Os pedidos do sacolé podem ser feitos por mensagem no perfil Sacoleteria Gourmet no Facebook, onde o cliente ainda pode ver as fotos do geladinho.

Marcielly sempre tem alguns a pronta-entrega, porém, o pedido, preferencialmente, deve ser feito de um dia para o outro. As pessoas podem ir até a casa dela para buscar. Quem preferir pode pedir para levar em casa. A taxa de entrega fica em torno de R$5. Para pedidos acima de 15 unidades, a entrega é gratuita.



Lista dos Gelados

- Negresco

- Kit kat

- Mouse de maracujá

- Torta de limão

- Surpresa de abacaxi

- Ninho com Nutella

- Prestígio

- Tentação de morango

- Sorbet de manga

- Chicabom

- Paçoquita

- Frutas tropicais

- Melancia

- Suco verde

- Morango com champagne

- Maracujá com vodca

- Caipicoco

- Caipilé

- Leite Ninho