Produção de melancia cresce e preços caem em Santa Maria e região

Agronegócio 13/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Não há fruta que lembre mais o verão do que a melancia. Além de ter propriedades hidratantes e levar benefícios aos consumidores, a cultura deste ano está bastante rentável aos agricultores. A produção em Santa Maria e região cresceu 20% em comparação a 2016, segundo o escritório da Emater na cidade. A oferta maior e a proximidade do fim da safra fazem os preços caírem.



O técnico agropecuário Carlos Augusto Moro Júnior, que trabalha no escritório, diz que a colheita em 2017 rendeu 50 mil quilos por hectare, sendo que a área de plantio foi a mesma do ano passado: 60 hectares. Ele relata que é mais comum a fruta ser comercializada por atravessadores, pessoas que compram do produtor, para revender aos consumidores. E as dezenas de atravessadores pela cidade comprovam o aumento da produção.



Região é destaque na produção de olivas



Veroni Antonio Pádua, 40 anos, trabalha na venda de melancias há três anos e meio e conta que, neste verão, a comercialização está muito melhor. Ele é contratado pelo dono de um caminhão que fica na BR-287, próximo ao trevo de Rosário do Sul, e diz que o patrão buscou a última leva, de 1,4 mil frutas, em Arroio do Sol, Distrito de Santa Maria, no domingo retrasado.



Promoções

O atravessador Fábio Ereno, 33 anos, concorda que a produção foi muito boa, mas aponta que pela quantidade elevada do produto, o lucro fica com os agricultores. Ele atende junto com o sogro, Flávio Maia, 68 anos, que já foi produtor de melancias. Flávio concorda com o genro.

Senar oferta 160 vagas em curso técnico em agronegócio



A dupla trouxe cerca de 300 frutas de São Francisco de Assis e conta que, após pegar o produto, realizam a venda em até 12 dias. As que não são comercializadas neste período são jogadas fora, segundo Fábio.



Por outro lado, João Libraga, 60 anos, que está no trabalho de vender melancias há 40 anos, revela que vai ao produtor sempre que há necessidade. Ele prefere abastecer o caminhão com 200 a 300 frutas, em média, para garantir que o produto esteja sempre fresco.



Feisma pode ocorrer em 2017



João diz que a produção deste ano é farta, e a concorrência, grande, porém, revela o segredo para venda certa: ter contato com os melhores produtores da região e não se abastecer de frutas de só um agricultor. Ele pontua que outro fator é não ter medo de trabalhar. João fica no mesmo ponto há 15 anos, todos os dias da semana e, segundo ele, o lucro é de R$ 3 por fruta.



O clima ajudou

O período de chuvas dentro da média e as altas temperaturas renderam uma boa produção de melancias em Santa Maria, segundo o técnico agropecuário Carlos Augusto Moro Júnior, que trabalha no escritório da Emater em Santa Maria. Ele menciona que até dezembro, culturalmente, o município importa melancias de São Paulo e do Mato Grosso.

Empresa de energia solar vai contratar 20 funcionários e já tem 34 franquias no Estado



O plantio da fruta na Região Centro começou em dezembro. A melancia fica pronta para colheita entre 28 e 45 dias após a fecundação da semente na terra, assim, os produtores da cidade começaram a colheita entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Sobre o período de venda, o técnico agropecuário da Emater diz que o ideal é que o fruto seja vendido de 15 a 20 dias após a colheita, para que se mantenha um produto de qualidade.