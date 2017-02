Primeiros trechos da Travessia Urbana devem ser liberados em 2017

Santa Maria 20/02/2017 | 08h28 Atualizada em

Com os R$ 75 milhões garantidos em 2017 para a duplicação da travessia urbana de Santa Maria, o Dnit pretende liberar, ainda este ano, os primeiros trechos da rodovia duplicada para o trânsito. Até abril, a previsão atual é concluir o viaduto do Castelinho e a passagem inferior (espécie de túnel curto) para o novo shopping. Além disso, seguirão as obras dos viadutos do Bairro Tancredo Neves e da Duque, cujos pilares estão quase prontos e já com as primeiras vigas chegando para serem instaladas. O Dnit tenta a liberação de mais verbas para 2017 para poder concluir, ainda este ano, o viaduto da Duque e outras obras.



Nos últimos dias, em alguns trechos, como entre o trevo do Castelinho e o da rodoviária (foto), foi feita a chamada imprimação, em que a base de brita é impermeabilizada, para poder em seguida colocar o asfalto. A intenção do Dnit é, ao longo deste ano, concluir o asfalto e começar a liberar o trânsito nas pistas novas em trechos como estes, do Castelinho até a Duque, e da ponte do Arroio Taquara, perto da Ulbra, em direção à Cohab Tancredo Neves.

Outro trecho que já poderá ter duplicação liberada até dezembro é entre a Uglione e a Urlândia, pois falta só colocar o asfalto. Não haverá grandes ganhos no trânsito ainda, mas aos poucos facilitará a vida dos motoristas. Outra boa novidade é que, nos próximos meses, será ligada a iluminação entre o Castelinho e a Uglione, o que aumentará a segurança do trânsito à noite. Os postes já estão instalados (foto).

O Dnit não dá prazo exato, mas é mais provável que a duplicação dos 14,5 km possa ser concluída até o final de 2018 ou 2019. Vai demorar dois ou três anos a mais do que o previsto inicialmente, mas diante dessa crise na economia e na política, foi um milagre essa obra, de R$ 309 milhões, não ter parado.