Prefeitura de Santa Maria registra boletim de ocorrência sobre fraude 

A prefeitura de Santa Maria fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto-Atendimento (DPPA), na sexta-feira, sobre e-mails falsos que estão sendo encaminhados aos contribuintes em nome do Executivo. No assunto, há a mensagem ¿Darf em atraso¿ e em anexo, o boleto de cobrança do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

O secretário de Finanças do município, Jean-Pier de Vasconcellos Esquia, que fez a ocorrência, disse que até a tarde de sexta-feira três contribuintes haviam procurado a prefeitura para alertar sobre a cobrança.

– Tomamos conhecimentos desses documentos, em tese, falsos, através dos contribuintes que nos questionaram sobre a procedência. Podemos afirmar veementemente que estes boletos não foram enviados pela prefeitura de Santa Maria – afirmou ele.



Isso porque, explicou o titular da pasta, a Darf é uma cobrança feita pela Receita Federal. Contribuintes que receberam esse tipo de boleto, por e-mail ou pelos Correios, com cobranças suspeitas devem procurar a prefeitura, no caso, a Superintendência de Receitas, pelo telefone (55) 3921-7065 ou diretamente no primeiro andar do Centro Administrativo.



– Alguém recebeu o boleto e já realizou pagamento, orientamos procurar a DPPA a fim de registrar boletim de ocorrência – recomendou Jean-Pier Esquia.