Prefeitura busca solução para o prédio abandonado da Avenida Rio Branco

Santa Maria 24/02/2017 | 11h01 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria tem até a primeira quinzena de abril para encontrar alternativas para o edifício Galeria Rio Branco e apresentar uma proposta ao Ministério Público (MP). Atualmente, há duas ações na Justiça envolvendo o prédio. A do MP pede a demolição da estrutura, e a da prefeitura, a arrecadação do prédio.

Na terça-feira, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) e a procuradora do município, Rossana Schuch Boeira, reuniram-se com o promotor Maurício Trevisan, encarregado de dar parecer sobre o caso. Na oportunidade, o prefeito e a procuradora informaram ao promotor que estão dispostos a encontrar alternativas, entretanto, o município não irá investir recurso público, seja para demolição, seja para a revitalização.

A arrecadação do prédio foi feita, ainda, pela administração anterior, mas depende do parecer do MP e de uma sentença da Justiça para ocorrer – na arrecadação, a prefeitura assume o prédio e não precisa pagar indenização aos antigos donos.

Todas as perícias feitas, diz a procuradora, apontam que só parte da estrutura estaria comprometida, o que possibilitaria a reforma. Em 2012, a revitalização foi orçada em R$ 13 milhões. Já os valores da demolição calculados em 2015 variam entre R$ 1,6 milhão e R$ 2,8 milhões.

– O ideal para o município seria vender o imóvel e trocar por área construída ou reforma – diz Rossana, sobre a chance de trocar o edifício abandonado por prédios para novas creches e postos de saúde.