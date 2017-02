Pozzobom fala de algumas ações de seus primeiros 30 dias de governo

Santa Maria 02/02/2017 | 21h40 Atualizada em

Nesta sexta-feira, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), concederá entrevista para fazer um balanço do primeiro mês no comando da cidade. Nesse período, ele começa a imprimir seu ritmo de trabalho.

– Eu estou mudando lá no governo: ¿não¿ é uma palavra que não pode ser dita, temos de buscar todas as alternativas para, depois, eu dizer realmente ¿não¿ – avisa.

Nesses 30 dias, ele também tem usado bastante a tesoura, a exemplo de outros prefeitos do PSDB, como Nelson Marchezan Júnior, em Porto Alegre, cortando gastos, principalmente com eventos. Pozzobom já avisou que não terá dinheiro público para o Carnaval 2017, motivo pelo qual a realização da folia em Santa Maria está indefinida.

Além de prefeito, o tucano acumula a Secretaria da Saúde, prioridade número um de sua gestão. Por isso, no balanço que será feito hoje, Pozzobom deve detalhar o projeto Mutirão Fila Zero, carro-chefe de sua campanha que pretende reduzir a demanda reprimida de 30 mil consultas e exames, números anunciados por ele.

A seguir, confira a posição de Pozzobom sobre temas relevantes, a partir de entrevistas dadas ao Diário e à Rádio Gaúcha.

CARNAVAL DE RUA

Pozzobom mantém a posição de não investir dinheiro público no Carnaval de Rua. Os R$ 700 mil solicitados para a folia serão usados para concluir a reforma da unidade de saúde da Santa Marta. O prefeito aguarda pelo orçamento do projeto elaborado em parceria entre as escolas de samba e a Secretaria de Cultura para definir se a festa sai ou não.

– A minha vontade é que ocorra o Carnaval, mas eu não tenho como botar dinheiro público nessa atual crise financeira.

POSTOS DE SAÚDE

O prefeito garante que parcerias com a UFSM e a Unifra para administrar as unidades de saúde de Camobi e da Santa Marta, respectivamente, estão bem encaminhadas.

– A unidade (Camobi), que vai fazer a atenção primária, vai ter parceria da universidade com ambulância, médicos, residentes, assistente social e psicólogo.

CEMITÉRIO

Conforme Pozzobom, a prefeitura precisou contratar uma empresa em caráter emergencial para a limpeza do Ecumênico.

– A gente pegou a estrutura que já tinha, não custou nada, porque eu tinha esse serviço no município. A ideia é estender a limpeza para os demais cemitérios da cidade.

VISÃO EMPRESARIAL

Para Pozzobom, os prefeitos do PSDB estão tomando medidas semelhantes, como corte de gastos, pelo fato dos gestores tucanos terem uma visão empresarial das prefeituras.

– Nós temos, dentro do PSDB, sim, diretrizes que nos ajudam. O que eu acertei com o Doria (prefeito João Doria), em São Paulo: que cada projeto que eu criar aqui, e ele criar lá, nós vamos compartilhar para levar para outras prefeituras como exemplo.

COMBATE À PICHAÇÃO

A exemplo do que tem feito o prefeito de São Paulo, João Doria, Pozzobom pretende combater a pichação em Santa Maria.

– Aqui, a pichação também vai ser enfrentada com determinação. A pichação não é arte, é a arte de cometer crime contra o patrimônio.

¿BURACO DA SAÚDE¿

Sobre a recuperação das estradas, Pozzobom afirmou que uma boa parte dos distritos de Boca do Monte e Pains já recebeu melhorias, no entanto, ele garantiu que a prioridade, nesse momento, é a saúde:

– Eu vou pedir a compreensão de todas as pessoas: o buraco que eu preciso tapar, nesses 30 dias, é o da saúde. Não adianta, eu ter estrada e ter gente morrendo numa unidade de saúde. Hoje, segundo ele, há uma demanda reprimida de 30 mil consultas e exames.