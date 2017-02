Por que a arrecadação do ICMS cresceu em 2016 em Santa Maria 

Economia 01/02/2017 | 10h30 Atualizada em

Depois de registrar uma queda real de -20,1% em 2015, a arrecadação do ICMS reagiu em 2016 e fechou o ano no positivo em Santa Maria, com aumento nominal de 7,4% e alta real (levando em conta a inflação) de 0,2% – a média do Estado foi de alta real de 1,5%. (veja abaixo o quadro com a evolução desde 2013).

Concursos oferecem salários de até R$ R$ 7 mil



Vários fatores podem ter contribuído para esse resultado, como o aumento da alíquota do ICMS de 17% para 18% (alta de 5,8%), além de aumento das cobranças de dívidas, afirma a delegada adjunta da Receita Estadual, Ivanice Zanini Schultes.

Não é possível saber qual foi exato o impacto do aumento das alíquotas na alta da arrecadação. Porém, parte disso se deve ao fato de que a economia de Santa Maria sofreu mais o baque da crise em 2015, mas conseguiu sobreviver a 2016, apesar das dificuldades. O consumo pode até ter caído um pouco no ano passado na cidade, mas nem se comparado à queda de 2015.

Adolescente fica ferido, e parte de cabeceira de ponte é rompida em Santa Maria



Nesse ponto, vale lembrar a avaliação dos técnicos da Receita Estadual, de que Santa Maria sofre mesmo bem menos os efeitos da crise do que cidades industrializadas, como Canoas e Caxias.

Como a cidade tem uma economia baseada muito no comércio, nos serviços e no setor público, Santa Maria possui uma renda mais estável, fazendo com que o consumo e a economia não cresçam tanto nos anos bons, mas também não despenquem nas épocas de crise.

Essa alta de arrecadação em 2016 é um bom sinal para que em 2017 a economia da cidade consiga, ao menos, uma leve retomada no crescimento.