Plantio de soja em Santa Maria supera estimativa e atinge 920 mil hectares

Levantamento do escritório regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) em Santa Maria constatou que a área semeada com soja na cidade superou em 20 mil hectares o previsto. De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater Francisco Palermo, a estimativa inicial era de que houvesse 900 mil hectares de área plantada, sendo que o número final atingiu 920.997 hectares. O preço da saca de 60 quilos, no entanto, hoje, está em queda, valendo R$ 64,91.

– Temos 10% das lavouras em fase vegetativa. Essas são lavouras plantadas no final de dezembro. 30% estão em floração e 60% em fase de enchimento de grão. Resumindo, isso tudo quer dizer que as lavouras têm apresentado muito bom desenvolvimento – diz Palermo.

Na avaliação da Emater, a cultura tem tido bom desenvolvimento por conta do índice de chuvas, que é dito como "satisfatório".

– Apesar disso, é necessário que os produtores sigam com a aplicação preventiva de fungicidas, pois tem havido ocorrência de oídio (é um fungo que ataca as plantas e as deixa com manchas brancas). A incidência de insetos tem sido baixa, mas tem ocorrido presença de lagartas das vagens e de percevejo marrom – relata Palermo.

A Emater ressalta que existem áreas onde não foi preciso fazer aplicação de inseticida, "apenas de fungicida". Isso reforça a expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que projeta, no Brasil, um crescimento de 10,6% na produção, podendo atingir 105,6 milhões de toneladas, com aumento de 10,1 milhões em relação à safra anterior e ampliação de 1,6% na área.

Arroz ficou abaixo do esperado

Apesar de já ter começado a colheita no Estado, em Santa Maria a expectativa deve iniciar em março. O levantamento da Emater aponta que a área plantada fechou um pouco abaixo do esperado: foram 141,3 mil hectares e a expectativa era de 141,5 mil hectares.

– Temos praticamente toda a área em estágio reprodutivo. Os produtores estão realizando o monitoramento das lavouras através do controle de doenças e manejo da água – diz Palermo.

Com relação aos estágios do cereal, 30% está em floração, 40% em fase de enchimento de grãos, e 28% em estágio de pré-maturação. Na semana passada, o preço da saca de arroz caiu R$ 0,60 e deve continuar reduzindo.