Pessoas na espera por exames começam a ser chamadas na segunda-feira

Demanda reprimida 03/02/2017 | 16h50 Atualizada em

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), anunciou, nesta sexta-feira, que o Mutirão Fila Zero começa na segunda-feira. A partir dessa data, as pessoas que estão na fila de espera para exames começarão a ser chamadas por telefone, whatsapp e mensagem. A prioridade, inicialmente, serão exames nas especialidades de traumatologia e oftalmologia. Depois, gradativamente os procedimentos serão estendidos para outras especialidades.

Já as consultas serão realizadas a partir de 6 de março. Atualmente, conforme o prefeito, há uma demanda de 30 mil consultas e exames, que ele promete zerar até o final deste ano.

– Há uma demanda reprimida de cinco anos. Isso não é aceitável – afirmou ele, que chamou a iniciativa que inicia na próxima segunda-feira de ¿limpa fila.¿

A prefeitura contratou o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) para a realização dos exames e consultas, que serão feitos em clínicas e laboratórios habilitados para a prestação dos serviços. Para colocar em prática o Fila Zero, o prefeito juntou R$ 8 milhões. Desse valor, R$ 5 milhões foram remanejados dentro do orçamento de 2017 e os outros R$ 3 milhões foram repassados pela Câmara de Vereadores, presidida por Admar Pozzobom (PSDB), irmão do prefeito.