Para todos os gostos e bolsos, festivais de comida de rua agradam e viram moda em Santa Maria

Os festivais de comida de rua têm atraído centenas de pessoas e turbinado as vendas dos comerciantes Foto: Manuela Balzan / Agencia rbs

Os festivais de comida ao ar livre rechearam o calendário de eventos em Santa Maria no ano passado e a promessa é que continuem sendo uma opção de gastronomia e lazer para os santa-marienses em 2017. Em tendas, barracas, ou em food trucks (uma espécie de trailer), os espaços da cidade devem ser ocupados por vendedores de comidas e bebidas para todos os gostos e bolsos. A promessa é de um ano com novas edições de eventos como Vila Gastronômica, Reúne Food Park, Gastrô Food Truck Festival e Gare Food Park. As datas e locais ainda estão em fase de planejamento e organização.



Os festivais são uma opção para dar visibilidade ao negócio e refletir, a médio prazo, no aumento de clientes e na viabilidade de uma marca ou empresa. Em alguns casos, o faturamento total em um dia de um festival chega a ser o equivalente ao lucro de uma semana normal, dependendo do tamanho do evento. Se durar dois ou três dias, o extra pode fazer toda a diferença nas contas do empreendedor que se dedica a esse tipo de participação.

Calendário de festivais

– Marque na agenda, nos dias 7, 8 e 9 de abril acontece a primeira edição deste ano do Reúne Food Park, no Monet Plaza Shopping.

– O Reúne deve se repetir, pelo menos outras duas vezes neste ano: em julho e novembro.

– Os outros festivais ainda não têm data confirmada, mas todos prometem edições em maior número do que foram organizadas no ano que passou





Número de lanches aumenta 20 vezes

Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Um exemplo é a Locomotiva Burger & Beer, um food truck que, quando não participa de festivais ao ar livre, atende em endereço fixo. Por dia, em seu local habitual, vende uma média de 40 hambúrgueres. Porém, em um evento de rua de grande porte, esse número diário chega a aumentar quase 20 vinte vezes: com mais de 700 lanches vendidos em um dia, o que pode gerar um lucro diário de até R$ 5 mil.

– Nosso negócio existe há cerca de 10 meses e nunca fechamos o mês no negativo. Claro que, quando se abre um negócio, o retorno pode ser demorado, mas já estamos caminhando com as nossas próprias pernas – explica Lucas Nascimento, sócio-proprietário e administrador do food truck.



O Expresso da Tapioca registra o mesmo aumento disparado no número das vendas, e, logo, no faturamento. Se em um dia normal, o truck vende 50 lanches, em apenas um dia do Vila Gastronômica, por exemplo, chegou a registrar 300, conforme explica Aline Kirschoff, proprietária do empreendimento.

Foto: Gabriel Haesbaert / Especial

Lanches bons e em conta

Se é bom para os empresários, também tem vantagens para a população. São opções que vão muito além de sair para uma refeição: envolvem atrações culturais, lazer ao ar livre e a chance de provar sabores diferentes a um preço menor do que os estabelecimentos normalmente cobram. Os festivais costumam ter uma faixa de preço tabelado para os lanches. Em Santa Maria, cada unidade costuma ser vendida por preços que variam entre R$ 12, R$ 15 e R$ 20 – valores avaliados como acessíveis pelos organizadores e frequentadores dos eventos.

– Esses festivais envolvem um público diferente, são pessoas que até então não frequentavam os restaurantes. Nos pratos que são servidos está um pouco da identidade de cada bar e restaurante. Por exemplo, uma pessoa que nunca comeu sushi. Ela tem a oportunidade de experimentar, conhecer, além de ser uma opção de lazer diferente – destaca Carlos Henrique Karsten Junior, técnico do Sebrae de Santa Maria.

Orientações aos empreendedores interessados em participar de um festival:

– Planeje-se com antecedência antes de entrar em contato com a organização do evento

– Pense nos produtos que serão ofertados e toda infraestrutura individual que será necessária

– Fique atento às exigências de cada festival: pagamento de taxas e licenças que serão exigidas

– Saiba que a participação em um evento é importante para a visibilidade do negócio, não para obter um lucro imediato