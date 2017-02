Novo pedágio deixará viagem de Santa Maria a Porto Alegre mais cara

Trânsito 10/02/2017 | 10h23 Atualizada em

Como o governo federal confirmou que deve lançar até julho o edital de concessão de rodovias que ganharão pedágio no Rio Grande do Sul, quando as praças forem instaladas, isso vai provocar um aumento do custo para viajar de Santa Maria a Porto Alegre por Santa Cruz do Sul, indo pela RSC-287 e pela BR-386. A previsão é que uma das praças de pedágio seja construída entre Montenegro e Triunfo, no km 426 da BR-386 duplicada.

Com isso, para ir daqui à Capital, pagaremos R$ 5,10 no pedágio da EGR em Candelária, mais R$ 5,10 no de Venâncio Aires, e, possivelmente, mais R$ 7 no futuro pedágio de Montenegro – esse é o valor previsto no estudo do governo federal. Ou seja, serão R$ 17,40 para ir para a Capital e outros R$ 17,40 para voltar de carro. Mas pelo menos, esse novo pedágio só deve ser instalado a partir de 2019.

Ao menos, pela BR-290, não haverá pedágio, pois o governo federal tirou a rodovia do pacote atual de concessões. Mas a viagem é mais longa.