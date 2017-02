Método criado na UFSM auxilia agricultores no cultivo de flores

Aqui floresce sim 10/02/2017 | 15h52 Atualizada em

O Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais(CCR) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) desenvolveu uma metodologiaque ajuda agricultores na produção de flores em Santa Maria. Conforme dados daEmpresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Santa Maria produz, porano, meia tonelada de flores, mas consome 69 toneladas. Isso quer dizer que amaior parte do produto vem de fora. Só que a Secretaria Municipal deDesenvolvimento Rural afirma que esse é um problema de difícil solução, pois oclima e o solo da cidade não ajudam.

– A temperatura muito baixa ou muito alta prejudica ocultivo, e o solo precisa de um cuidado maior do que na produção de outrasculturas. Esses fatores dificultam a vida do agricultor que opta peladiversificação de culturas – explica o secretário da pasta, Rodrigo MennaBarreto.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

O professor Nereu Streck, engenheiro agrônomo e coordenadorda equipe que desenvolveu a nova metodologia, concorda com o secretário de queo cultivo é difícil, mas afirma que o problema tem solução, constataçãocomprovada na prática, mesmo que o projeto ainda esteja em uma fase inicial.

O projeto em questão é o PhenoGlad, software para computadorcriado na UFSM que é aplicado no campo especificamente para o acompanhamento dodesenvolvimento de gladíolos, que, conforme o engenheiro agrônomo FernandoMachado, são popularmente conhecidos como Palma-de-Santa-Rita.

– Ele descreve o dia de ocorrência dos estágios dedesenvolvimento da cultura, incluindo o ponto de colheita e alertas sobre danosnas folhas e nas hastes florais por altas e baixas temperaturas – explica aengenheira agrônoma Lilian Uhlmann.

Para tanto, é necessário alimentar o software com dados. Atambém engenheira agrônoma Camila Becker diz que a UFSM faz testes baseados emdados de colheitas anteriores para aperfeiçoar o cultivo. Só que para quehouvesse precisão nos resultados de um software era necessário coletar os dadosno campo, e foi aí que o agricultor Milton Cauzzo, 55 anos, entrou em cena. Éele a razão de o software dar conta especificamente de gladíolos.

– Eu comecei a produzir esse tipo de flor há muito tempoporque eu gosto, mas com o objetivo de comercializar no Dia de Finados. Mas eradifícil porque em um ano a planta florescia muito antes da data, o queinviabilizava a venda. Em outro, florescia muito depois, e acontecia a mesmacoisa. Com esse acompanhamento da UFSM, tenho acertado – relata Cauzzo.

Para o Dia de Finados do ano passado, plantou 15 mil bulbosda planta, com custo de cerca de R$ 0,50 cada. Cada bulbo gera entre duas etrês hastes com flores, que são vendidas por entre R$ 2 e R$ 3. Caso o cálculoseja feito levando em conta a venda por R$ 2, o potencial de lucro bruto deCauzzo seria de R$ 90 mil. Ele diz que vendeu quase tudo que plantou – e deucerto por conta do uso do PhenoGlad.

Climatização



Cauzzo investiu em uma câmara fria para resolver eventuaisproblemas de clima. Ainda, com o equipamento, consegue controlar com maisprecisão o período de florescimento. Ela se torna útil também porque agora oagricultor não vai se limitar à venda em um período determinado do ano.

– Eu achava que só dava para plantar no período de Finados,mas agora pretendo vender no Dia das Mães, e já dei início à produção. Tambémhouve encomenda das flores para uma festa, e está tudo dando certo – dizCauzzo.

O software está disponível no site coral.ufsm.br/phenoglad,e quem for usá-lo deve mandar um e-mail para phenoglad@gmail.com.