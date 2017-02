Lojas Americanas querem abrir filiais na região de Santa Maria

Comércio 13/02/2017 | 08h24 Atualizada em

Grupo vai abrir nova filial em Santa Maria, na Rua do Acampamento

Além de abrir em breve sua primeira loja de rua em Santa Maria e de prever outra no novo shopping este ano, as Lojas Americanas estão de olho na região. No momento, estão verificando a disponibilidade de salas comerciais em cidades médias aqui da região e também da Fronteira Oeste e Campanha.

Ainda não há mais detalhes, pois a abertura das lojas dependerá de vários fatores, como a existência ou não de pontos comerciais desocupados em locais de boa circulação de clientes.

Se tudo der certo, serão abertas várias filiais das Americanas no interior. É um bom sinal de que tem gente acreditando na retomada da economia.