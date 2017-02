Loja do Centro fará seleção de emprego na semana que vem

Oportunidades 03/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Segunda filial da Americanas na cidade funcionará em prédio que foi reformado na Rua do Acampamento

Segunda filial da Americanas na cidade funcionará em prédio que foi reformado na Rua do Acampamento Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

A partir da análise dos currículos já entregues, as Lojas Americanas estão chamando os candidatos para a seleção de 12 a 14 vagas de empregos para a nova filial na cidade, que abrirá em breve na Rua do Acampamento. Os pré-selecionados estão sendo avisados por telefone e terão de comparecer na Americanas do Royal Plaza Shopping na terça ou quarta-feira.

Carne produzida na região será exportada para os Estados Unidos



Quem não deixou currículos ainda pode concorrer, levando a ficha pessoal até segunda-feira na Americanas do Royal. As vagas são para atendente (requisito de Ensino Médio completo), além de uma para auxiliar administrativo (é preciso ter conhecimento na área) e uma para supervisor (estar cursando Ensino Superior).

O prédio das Lojas Americanas da Rua do Acampamento está pronto, mas aguarda licenças para poder inaugurar. A filial abrirá inclusive aos domingos.