Ligações de telefone fixo para celular vão ficar mais baratas

Ligar de um telefone fixo para um celular vai ficar mais barato, ainda em fevereiro. A queda nos valores vale para ligações locais e também para chamadas interurbanas.

A redução dos preços deve valer a partir do dia 25 de fevereiro e deve variar entre 16,49% a 19,25% para chamadas locais e de 7,05% a 12,01% para interurbanas, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A queda do custo das chamadas se deve à redução dos valores de interconexão - valor sobrado de uma empresa de telefonia quando ela usa a rede de outra para fazer a ligação. Desde 2014 este valor vem baixando, e deve continuar caindo até o ano de 2019.

A Anatel ainda determinou que, enquanto a tarifa é reduzida, as empresas de telefonia devem ampliar os investimentos no aumento de redes de dados, qualidade nos serviços e no atendimento aos consumidores.



* Com informações da Agência Brasil