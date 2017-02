Indicação de Moraes para ministro do STF gera críticas da oposição

Brasília 06/02/2017 | 21h08 Atualizada em

O presidente Michel Temer indicou nesta segunda-feira o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O anúncio foi feito no final da tarde pelo Palácio do Planalto por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola.De acordo com Parola, o presidente decidiu submeter o nome de Moraes à aprovação do Senado tendo como base o seu currículo.

– As sólidas credenciais acadêmicas e profissionais do dr. Alexandre de Moraes o qualificam para essa elevada responsabilidade no cargo de ministro da Suprema Corte no Brasil – disse o porta-voz.

Com a indicação, Moraes é o nome do governo para substituir o ministro Teori Zavascki, que morreu em acidente aéreo em janeiro.

Liminar determina que prefeitura prorrogue contrato de professores antes de volta às aulas



Para assumir a vaga, ele precisa antes ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, depois, aprovado pelos senadores.Moraes está à frente do ministério desde maio de 2016, quando Temer assumiu interinamente a presidência da República.

Advogado e jurista, ele é autor de dezenas de livros sobre Direito Constitucional e livre docente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, instituição na qual se graduou, em 1990, e se tornou doutor, em 2000. Antes de ser ministro, Moraes foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Se assumir o cargo, Moraes vai herdar mais de 7 mil processos que estavam com Teori, exceto os que envolvem a Operação Lava-Jato.

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) afirmou que a indicação é um ¿acinte¿ e ¿um escárnio¿, enquanto a senador Gleisi Hoffmann (PT-PR) disse que Temer ¿está partidarizando o Supremo¿.



(Com informações da Agência Brasil)