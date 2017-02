Incubadora tecnológica da Unifra é o local para a ideia virar negócio

Inovação 13/02/2017 | 08h57 Atualizada em

Você já teve uma ideia e pensou que, com o investimento necessário, ela se tornaria um bom negócio? Você não levou a ideia adiante porque não havia dinheiro para investir ou não sabia como começar? Quem já se fez essas duas perguntas pode ser um candidato à Incubadora Tecnológica (Itec) do Centro Universitário Franciscano (Unifra). No espaço, as startups ganham um pontapé inicial sem precisar investir muito dinheiro (veja abaixo).

Ex-prefeito de São Gabriel pagará multa por irregularidades em contas do governo



Desde que foi inaugurado, em 2011, até abril do ano passado, o local sediava cinco empresas. Atualmente, são 17. E a ideia é reformar o ambiente para abrir espaço para mais de 30 novos empreendimentos. Além da reforma, a promessa é de outras mudanças: tudo será integrado, e não haverá mais uma empresa em cada sala. A ideia segue a tendência de co-working, que ajuda na interação e troca de experiências entre os integrantes de diferentes grupos.

– Hoje em dia, o jovem percebe que empreender é uma saída, mas nem sempre ele tem dinheiro para investir. Por isso, estamos implementando as fases pré-incubação – explica Solange Fagan, pró-reitora de Pós gradução, Pesquisa e Extensão da Unifra.

Novo pedágio deixará viagem de Santa Maria a Porto Alegre mais cara



Quem participa da incubadora tem uma rede de apoio jurídico, administrativo, contábil e psicológico. Há casos em que as empresas criam vínculo com a instituição a partir da oferta de estágio para acadêmicos da Unifra. Em outras situações, alunos e egressos acabam optando por serem donos do próprio negócio e, assim, iniciam as atividades na incubadora.

Foi o que aconteceu com os irmãos Rafael e Bruno Padoin Andrade, sócios na Enterprise Produtora, empresa de conteúdo e de audiovisual. Rafael, que é acadêmico de Fisioterapia, fez uma visita à incubadora em uma aula sobre empreendedorismo e, há pouco mais de um ano, os dois administram o próprio negócio.

Rafael Andrade e o irmão, Bruno, tinham experiência em produção de vídeo e optaram por dar o pontapé inicial à empresa Enterprise Produtora contando com a incubadora Foto: Fernanda Ramos / especial

Quem são os candidatos à prefeitura de São Vicente do Sul



Assim como eles, quatro publicitários formados pela instituição, hoje, são sócios em uma agência. Deise Ramos, 26 anos, Emely Angel, 27, Bernardo Goulart, 25, e Cinara Copetti, 28, são os fundadores da Guepardo, agência de inbound marketing.

– Nós quatro trabalhamos em agências, cada um atua em uma área diferente. Aí, pensamos na possibilidade de montar a nossa – conta Bernardo.

Obras e serviços da UFSM serão afetados por corte de verbas



No caso dos sócios da Café Inteligência Imobiliária, a Itec foi um espaço para recomeçar. Fábio Cipolatto, 27 anos, Fabiano Comuretto, 29, Eduardo de Andrade, 29 e Jonatas de Almeida, 29, tentaram montar uma empresa no ramo imobiliário. Após dois anos, tiveram de por fim ao projeto, que serviu de experiência para a nova empresa, uma das mais antigas da incubadora.

– Reduzimos o custo que teríamos com a infraestrutura. Nossos resultados têm apresentado crescimento constante – explica Cipolatto.



Para participar

z O primeiro passo é preencher um formulário, com detalhes da proposta, e encaminhá-lo aos responsáveis pela seleção do projeto. O formulário pode ser solicitado pelo e-mail itec@unifra.br; pelo telefone (55) 3220-1200 (ramal 9229) ou na sede do Itec, que fica na Avenida Rio Branco, 639 (esquina com a Rua Silva Jardim). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h.



Crescem pedidos de aposentadoria em Santa Maria às vésperas da Reforma da Previdência



z Não é preciso esperar editais, já que a Itec passou a funcionar com fluxo contínuo, ou seja, na medida em que há candidatos novos, a seleção é feita

z Depois de enviar o formulário, o interessado é chamado a conhecer o espaço e seu funcionamento, em uma visita a ser agendada

z Se o projeto for selecionado, participa de um período de pré-incubação.

1ª etapa

z A primeira parte da pré-incubação dura seis meses, que são divididos em três etapas, cada uma, com a duração de seis meses

z Este período serve para elaborar a constituição da empresa, cursos de nivelamento dos novos participantes e o começo do plano de negócios da futura empresa

Sindicância na Secretaria de Infraestrutura deve ser concluída em março



z Durante esse período, há uma espécie de carência aos novatos. Neste período, é cobrada um taxa mensal de R$ 100

2ª etapa

z Passado os seis primeiros meses, é hora de aprender como funciona o mercado. Os participantes começam a participar de reuniões mensais, troca de experiências entre todos os participantes e buscar público-alvo. Esta etapa não tem tempo de duração. Ela finaliza quando a empresa está pronta para enfrentar o mercado e ir para a incubação. A partir desta etapa, o custo de uma empresa por mês passa a ser o de aluguel, que custa R$ 40 por metro quadrado

3ª etapa

z Quando as empresas chegam a esta etapa, estão prontas para se posicionarem. A aprtir deste momento, elas têm dois anos para crescer, ganhar espaço e público e deixar a Itec. Há casos de empresas residentes, que, mesmo após os dois anos, continuam ocupando o lugar. As empresas residentes mantém vínculo com a Unifra