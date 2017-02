Idosa tenta entrar com maconha escondida em sabão em presídio de São Francisco de Assis

Flagrante 07/02/2017 | 15h21 Atualizada em

Uma idosa de 61 anos foi presa e flagrante ao tentar entrar no Presídio Estadual de São Francisco de Assis com dois tabletes de maconha - cerca de 16 gramas da droga.

A idosa, que é uruguaia e mora no município, escondeu a droga dentro de uma barra de sabão. Na tarde de domingo, por volta das 13h, ela visitaria o companheiro no presídio, levando alguns pertences a ele. Na revista, os agentes descobriram a droga.

Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada para o mesmo presídio. O Consulado do Uruguai já foi comunicado do caso, pela polícia civil. O delegado André Pastoriza explica que, no Estado, ela não teve outros registros policiais. O nome da idosa não foi informado pela polícia.