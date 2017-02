Há 21 anos, Lena é CC da Câmara de Vereadores

Câmara 11/02/2017 | 12h01 Atualizada em

Faltando oito dias para o início do ano legislativo, grande parte dos 21 vereadores de Santa Maria está com sua cota completa de cargos de confiança, os CCs (confira abaixo). Cada parlamentar tem direito a cinco assessores. Também há 16 cargos da Mesa Diretora. Os salários dos CCs variam de R$ 1,1 mil a R$ 10,7 mil. Os mais polpudos são dos ocupantes de cargos na Mesa e, por isso, são tão disputados. Se os assessores forem servidores concursados, eles recebem só uma gratificação, que é bem menor comparado aos salários dos que são CCs.

Desde 2011, os cargos da Mesa de Secretário-Geral, de Chefe de Gabinete da Presidência e de diretores, além de procurador jurídico, precisam de curso superior. A mesma regra vale para chefe de Gabinete dos vereadores. Os CCs da Mesa auxiliam no funcionamento da Casa, ao lado dos servidores efetivos. Já os assessores dos vereadores atendem os cidadãos no gabinete, ajudam na elaboração dos projetos e acompanham os parlamentares nas agendas.A escolha dos funcionários ¿depende do perfil de cada vereador¿, diz o presidente da Casa, Admar Pozzobom (PSDB).

CC por dois anos de Jorge Pozzobom (atual prefeito), Juliano Soares, o Juba (PSDB), elegeu-se vereador em 2016 e usou dois critérios para escolher assessores: qualificação e liderança. Dos cinco funcionários, só um não tem curso superior.CC desde a década de 90 no Legislativo, Adriano Comasseto, que hoje é chefe do Gabinete de Admar, observa que hoje os vereadores têm se preocupado em ter também assessores técnicos.

– Óbvio, sem abrir mão da política – completou ele.

Junto com Comasseto, Maria Lenir de Mello, a Lena como é chamada, é uma das mais antigas na função de CC: 21 anos.

– Eu sempre fui convidada e o que seu observo é que tu tens de ser fiel com quem tu estás trabalhando – contou ela, que trabalhou para vereadores do PDT, PT, PMDB e DEM.



OS VEREADORES E SEUS CARGOS DE CONFIANÇA

Adelar Vargas (PMDB)

Elaine da Silva Essi (Chefe de Gabinete)

Ricardo de Quevedo Peres (Assessor Parlamentar )

Antônio Mozzaquatro (Assessor Parlamentar )

Rochester de Jesus Lopes (Assessor Parlamentar )

José Adelar Gonçalves de Souza (Assessor Parlamentar )

Admar Pozzobom (PSDB)

Adriano Comasseto da Silva (Chefe de Gabinete)

Márcia Bittencourt Trevisan (Assessor Parlamentar )

Andressa de Souza (Assessor Parlamentar )

Filipe Schaurich Trindade (Assessor Parlamentar )

Luis Tadeu Deiques Ilha (Assessor Parlamentar )

Alexandre Vargas (PRB)

Julio Cesar dos Santos (Chefe de Gabinete)

Arno da Silva Pereira (Assessor Parlamentar)

Anderson Medeiros Oliveira (Assessor Parlamentar)

Sandro Gelson Mossi da Rosa (Assessor Parlamentar)

Stephanie Evelyn Carotenuto (Assessor Parlamentar)



Celita da Silva (PT)

Danesio Teixeira de Medeiros (Chefe de gabinete)

Jonatan Silva de Camargo (Assessor Parlamentar)

Luciane D¿avila de Moura (Assessor Parlamentar)

Rafael Silveira Barbosa (Assessor Parlamentar)



Daniel Diniz (PT)

Andréia Militz de Castro Turna (Chefe de gabinete)

Gióia Helena Moraes Rosa (Assessor Parlamentar)

Altair Amauri Flores (Assessor Parlamentar)

Fátima Marilei de Paula Leonardi

Elenice dos Santos Almeida (Assessor Parlamentar)



Deili Granvile Silva (PTB)

Lucas Saccol Meyne (Chefe de gabinete)

Laiz Gabrielle Essy Strib (Assessor Parlamentar)

Cristof fer Willian Freitas (Assessor Parlamentar)

Alexandre Stanque Machado (Assessor Parlamentar)



Francisco Harrison de Souza(PMDB)

Maria Luiza Guerra (Chefe de gabinete)

Maria Angela Maziero Rosso (Assessor Parlamentar)

Jó Abraão da Silva (Assessor Parlamentar)

Igor Alves Severo (Assessor Parlamentar)



João Kaus (PMDB)

Carla Maria Vieira da Costa (Chefe de gabinete)

Carmen Lucia Schaurich (Assessor Parlamentar)

Eduardo dos Santos da Silva (Assessor Parlamentar)

Milton Oneide Leal Schimit (Assessor Parlamentar)

Gisele Grendene Lima Ercolani (Assessor Parlamentar)

João Ricardo Batista Vargas(PSDB)

Rodrigo Herte Teixeira (Chefe de Gabinete)

Juliana Leguiça Madeira (Assessor Parlamentar)

Claudio Luiz Teixeira (Assessor Parlamentar)

Valdoci Morozini(Assessor Parlamentar)

Andressa Doré Foggiato (Assessor Parlamentar)



Jorge Trindade (Rede)

Juliana Müller (Chefe de gabinete)

José Moacir Alves da Silva (Assessor Parlamentar)

Astrogildo Brum Silveira (Assessor Parlamentar)

Sidnei Pereira Henrique (Assessor Parlamentar)

Leandro Martin (Assessor Parlamentar)



Juliano Soares da Silva (PSDB)

Anderson Henriques CoelhoHenriques Coelho ( Chefe de gabinete)

Tatiana Vianna Costa (Assessor Parlamentar)

Aline Alice Neves (Assessor Parlamentar)

Willian Patrick Ferreira Leal (Assessor Parlamentar)



Leopoldo Vanderlei Ochulaki (PSB)

Luiz Rafael Rodrigues (Assessor Parlamentar)

Henrique HeridsonGarcia de Souza (Assessor Parlamentar)

Claudia Pomina Moreira (Assessor Parlamentar)

Chaiane de Lara Moreira(Assessor Parlamentar)



Lorena de Lourdes Souza Santos(PSDB)

Prissila Souto Silveira (Chefe de gabinete)

Marlusa dos Santos Cardozo (Assessor Parlamentar)

Jorge Luiz da Silveira (Assessor Parlamentar)

Igor Coutinho Ribeiro (Assessor Parlamentar)

Karen Medianeira Moreira Lopes (Assessor Parlamentar)



Luci Beatriz Zelada Duartes (PDT)

Vilmor João Montagner Segatto (chefe de gabinete)

Rita Simone Ferrari (Assessor Parlamentar)

Zeli Gehm Araújo (Assessor Parlamentar)

Leonardo Feltrin da Silva (Assessor Parlamentar)

Alex Hernandes da Silva (Assessor Parlamentar)



Luciano Zanini Guerra (PT)

Carlos Alberto Cunha Pires (Chefe de gabinete)

Fabrício dos Santos Vargas (Assessor Parlamentar)

Amilton Santos (Assessor Parlamentar)

Brisa Lecyr Martins Garcia (Assessor Parlamentar)

João Batista Araújo Vargas (Assessor Parlamentar)



Manoel Badke (DEM)

Elisiane da Silva Machado (Chefe de gabinete)

Debora Garcia da Cunha (Assessor Parlamentar)

Altair Costa do Nascimento (Assessor Parlamentar)

Alisson Pereira de Paula (Assessor Parlamentar)

Mariana Mascarenhasde Souza Lopes (Assessor Parlamentar)



Maria Aparecida Brizola Mayer (PP)

Carlos Roberto Santos da Silva (Chefe de gabinete)

Lucia da Trindade Sango (Assessor Parlamentar)

Fernando Medeiros da Rosa (Assessor Parlamentar)

André Ribeiro Martins (Assessor Parlamentar)



Marion Mortari (PSD)

Hilton Ruoso Junior (Chefe de gabinete)

Simone Pereira Portela (Assessor Parlamentar)

Igor da Silva Lencina (Assessor Parlamentar)

Adriana Willemberg (Assessor Parlamentar)

Jennifer Dallanora Vedovotto (Assessor Parlamentar)



Ovídio Mayer (PTB)

Sandra Mara vargas (chefe de gabinete)

Eliane Brum de Oliveira (Assessor Parlamentar)

Andre Luiz Pires da Cunha (Assessor Parlamentar)

Liceris Orridia Michel (Assessor Parlamentar)

Andre Moretto (Assessor Parlamentar)



Valdir Oliveira (PT)

Ariane de Cassia Dias Portella (chefe de gabinete)

GIan Fabrício Brites (Assessor Parlamentar)

Altair da Silva Brum (Assessor Parlamentar)

Sérgio Marques da Silva (Assessor Parlamentar)

Marcia SomavillaAP (Assessor Parlamentar)



Vanderlei Araujo (PP)

Gilsione Eder Nascimento Caurio (chefe de gabinete)

Ceres Cristina Silva Santana (Assessor Parlamentar)

Maria Jaqueline Oliveira de Carvalho (Assessor Parlamentar)

Jussara de Fátima Rossini (Assessor Parlamentar)

Sandra de Fátima Valter Iensen (Assessor Parlamentar)