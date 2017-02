Gasolina e Diesel ficam mais baratos em Santa Maria

Economia 24/02/2017 | 09h33 Atualizada em

A redução nos preços do diesel e da gasolina, anunciada pela Petrobras, em 26 de janeiro, somada ao pouco movimento em Santa Maria devido ao período de férias podem ter se refletido nas bombas dos postos de combustíveis.



Gasolina chega a custar R$ 4,27 na Região Central. Veja onde



No final do mês passado, a estatal anunciou uma redução de 5,1% no valor do diesel nas refinarias, em média, e de 1,4% no da gasolina. Comparada à pesquisa realizada em 25 de janeiro, pelo Diário em 25 estabelecimentos da cidade, 16 postos baixaram o preço da gasolina.



Aeroporto civil de Santa Maria está apto a receber voos de aeronaves de grande porte



Em janeiro, o litro da gasolina chegou a custar R$ 4,09 na cidade. Ontem, o valor mais alto encontrado foi de R$ 3,999. A diferença entre o preço mais barato e o mais caro ficou em R$ 0,16. O preço mais em conta foi de R$ 3,839 (veja quadro abaixo).



O diesel também reduziu. Dos 25 postos pesquisados ontem, 16 baixaram o preço. O etanol registrou queda em cinco postos.



Tendência de queda



Gerente comercial da Distribuidora Santa Lúcia, Claudio Tavares avalia que a queda do preço do litro da gasolina está mais relacionada à redução no valor do anidro, responsável por 27% da composição da gasolina, já que é época da safra de cana-de-açúcar. Quanto ao diesel, ¿a recuada¿, segundo ele, é reflexo da redução dos preços feita pela Petrobras. Também pesaram para a queda de preços dos combustíveis o fato de ser época de férias, quando Santa Maria fica mais vazia, porém os custos dos estabelecimentos se mantêm..

Foto: Jean Pimentell / Agencia RBS

Com descontos de até 60%, Liquida Santa Maria espera aumentar vendas com a volta às aulas



– É uma questão de mercado que a gente vai ver o reflexo até o dia 15 de março – explica o gerente comercial, projetando a possibilidade de a Petrobras rever os preços no próximo mês.



A tendência é de seguir com a queda nos preços dos combustíveis, devido às safras da cana e da soja (fonte do biodiesel).



Foto: Reprodução / DSM