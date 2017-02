Gasolina chega a custar R$ 4,27 na Região Central. Veja onde

Combustíveis 06/02/2017 | 09h12 Atualizada em

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço da gasolina caiu só 0,03% e o do diesel, 0,3% na semana passada no Brasil. No caso da gasolina, a redução na refinaria, há uma semana, foi de apenas R$ 0,02, o que não significa quase nada. No diesel, foi um pouco maior.

Em Santa Maria, nos 10 postos pesquisados pela ANP, a média de preço da gasolina foi de R$ 3,96 na semana passada. Aqui perto, em Santa Cruz do Sul, estava em R$ 3,90. Mas há cidades da região com preços absurdos, beirando os R$ 4,30. Confira os preços de algumas cidades gaúchas.