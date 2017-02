Futuro das unidades de pesquisa da Fepagro na região está indefinido

Fundação extinta 08/02/2017 | 10h02 Atualizada em

A unidade de Santa Maria está localizada no distrito de Boca do Monte e tem 542 hectares Foto: Gabriel Haesbaert / DSM

A Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) foi, oficialmente, extinta no dia 17 de janeiro. Entretanto, não foi o que ocorreu na prática. A Fepagro foi transformada em Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, ligada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Segundo o diretor-presidente da fundação, Adoralvo Antônio Schio, que segue no cargo, o Estado planeja reduzir o número de centros de pesquisa. Porém não se sabe quando nem quantos serão fechados. Atualmente, são 20 unidades, três localizadas na região: em Santa Maria, Júlio de Castilhos e São Gabriel.



– Precisamos estudar para chegar a um número que seja razoável mantermos – comenta.

No começo do mês, o Piratini criou uma comissão especial para tratar da situação da Fepagro, de outras fundações e órgãos extintos por meio dos projetos aprovados pela Assembleia no fim do ano passado.



Conforme o diretor-presidente, se as unidades da região forem fechadas, os servidores, que são estatutários, não serão demitidos. Ele diz que existe possibilidade de transferência entre centros ou até para outros setores do governo estadual.



O responsável pela unidade local, o Centro de Pesquisa em Florestas, Ricardo Flores da Silva, 51 anos, aguarda novas orientações sobre as diretrizes do trabalho:



– A indefinição é grande agora. Temos que esperar – comenta Silva.

Preocupados com o futuro da unidade local, na Boca do Monte, o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, o prefeito, Jorge Pozzobom (PSDB), e o vice, Sergio Cechin (PP), estiveram reunidos, no começo do mês, com integrantes do Piratini.



– Percebemos que ainda é tudo muito novo. Temos que esperar que eles entendam o que está acontecendo, para depois nos organizarmos – comentou Menna Barreto.

Negociação local

O secretário adjunto de Agricultura, Andre Petry da Silva, disse que o Estado até poderia devolver toda a área – 542 hectares – ao município (o espaço foi doado pela prefeitura na década de 1930). No ano passado, a prefeitura (na gestão de Cezar Schirmer) e o Piratini haviam assinado um protocolo de intenções prevendo a doação de 150 hectares ao município. Se confirmada a devolução total da área, a gestão de Jorge Pozzobom quer construir um Centro de Capacitação e Treinamento para o produtor rural, além de tornar o local um espaço para abrigar exposições (como a Expofeira) e outras atividades ligadas ao meio rural.

O prefeito diz que o interesse do município pela cedência continua, mas somente a área originalmente pleiteada, ou seja, os 150 hectares.



– Esperamos que essa negociação avance e se concretize. Ali, teremos um espaço privilegiado para a produção do nosso Interior – observou Pozzobom.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural diz que é uma grande responsabilidade lidar com a área, pois é composta por muitas árvores nativas.



– É preciso fazer um inventário florestal detalhado. Mas primeiro temos que esperar que o Estado e o Departamento de Diagnóstico, agora antiga Fepagro, se entendam em relação às unidades – concluiu Menna Barreto.