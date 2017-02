Empresas projetam recuperação nas vendas de maquinário agrícola

Agronegócio 21/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Na onda da expectativa de boas safras para este ano, empresas de Santa Maria que comercializam maquinário agrícola projetam a recuperação nas vendas em relação aos dois últimos anos. Esse é o consenso entre as seis empresas consultadas pelo Diário. Só no ano passado, o setor teve uma queda de 23% na comercialização no Estado, conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).



O gerente geral da Itaimbé Máquinas, Jean Silveira, relata que o otimismo com relação à retomada se dá em função de ter uma maior previsibilidade do cenário político e previsão de safras recordes, principalmente de arroz e soja.



– Nós prevemos um aumento de 10% nas vendas este ano tendo por base, claro, esses primeiros 50 dias do ano. Mas as projeções das safras, a de soja principalmente, nos fazem acreditar que esse percentual pode aumentar ainda mais – estima Silveira.



No Rio Grande do Sul, de acordo com a Anfavea, o setor de máquinas comercializou 6 mil tratores e 969 colheitadeiras em 2016. Em janeiro daquele ano, foram 163 tratores. Já mês passado, foram 268, um aumento de mais de 100 máquinas, sendo que o Estado foi o terceiro que mais vendeu no país. E, relação às colheitadeiras também houve aumento.



Os dados divulgados pela Anfavea precisam de uma interpretação diferente, na opinião de José Antônio Miranda, dono da Santa Macchina Tratores e Implementos, empresa fornece maquinário principalmente para pequenos produtores. O empresário diz que, ao contrário do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavan), os números contam a partir da venda da indústria para as revendedoras, e não quando chegam ao consumidor.

O economista especializado em agronegócio e professor do Centro Universitário Franciscano (Unifra) Rafael Poerschke, concorda. Ele faz ressalvas com relação à produtividade das lavouras, que podem afetar os preços. Aponta ainda que o produtor pode preferir poupar ao invés de investir em maquinário.

Financiamento



Com linhas de financiamento para investimento a juros fixos, por meio do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), foram vendidos 659 mil tratores e 77 mil colheitadeiras no Brasil.



As vendas médias anuais de tratores no Brasil dobraram, de uma média de 18,8 mil unidades nos anos 1990, para 38,7 mil entre 2000 e 2016. Já as vendas de colheitadeiras também dobraram, passando de uma média anual de 2,2 mil unidades nos anos 1990, para 4,5 mil entre 2000 e 2016.

No Plano Safra 2016/2017, foram alocados R$ 5,05 bilhões para o Moderfrota. Os agricultores voltaram a investir e, até 31 de janeiro, já haviam tomado 94% destes recursos. Houve destinação de mais R$ 2,5 bilhões de reforço, e a expectativa é de que todo o valor deva ser tomado até abril.



O Ministério da Agricultura já afirmou que poderá haver novo remanejamento, de mais R$ 1,5 bilhão. Se confirmados, os recursos podem permitir manter o patamar mínimo de vendas necessárias para manutenção da frota.



A indústria local já sente a retomada. Odilo Marion, da Agrimec, que fornece peças de maquinário agrícola para empresas, relata que o ano passado ¿foi péssimo¿, tendo fechado o ano ¿no vermelho¿.

Vendas no RS

Tratores

Janeiro de 2017 – 268

Janeiro de 2016 – 163

Todo o ano passado – 6 mil

Colheitadeiras

Janeiro de 2017 – 87

Janeiro de 2016 – 53

Todo o ano passado – 969