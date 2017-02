Em ritmo de Carnaval, a marchinha da taxa de juros

Opinião 23/02/2017 | 13h36 Atualizada em

A três dias do Carnaval, o Comitê de Politica Monetária do Banco Central se reuniu para decidir sobre os juros no país, a famosa taxa Selic, o juro básico da economia local. Hoje, ela está em 13% ao ano.

Fizeram suas apostas???? Enquanto escrevo esta coluna, a decisão ainda não foi publicada (sairá às 18h), e minha aposta é que ela irá diminuir. A redução será de 0,75%. Será? Pode ser mais, ou seja, 1%, no entanto, conforme a ultima decisão a tendência é que seja uma diminuição gradativa ao longo do ano de 2017, assim, o juro em véspera da maior festa popular do planeta ¿terra¿ ficará em 12,25%. O ideal seria abaixo de dois dígitos, isto é, abaixo de 10% ao ano.

(nota da redação do Diário: no final da tarde de ontem, a decisão do Comitê de Política Monetária do BC foi baixar a taxa de juros em 0,75%)

Independentemente da previsão, para a economia, isso é um incentivo muito bom, provavelmente, a confiança no meio empresarial irá melhorar e novos investimentos produtivos começaram a acontecer.



Aleluia, aleluia, os juros começam a cair e inicia-se a retomada do crescimento. Tomara! É claro que os juros não são o único fator influenciador para o crescimento econômico, mas que a sua redução pode ajudar é uma verdade! E viva os juros baixos e o Carnaval. E, para finalizar, a sociedade canta:



"Me dá um ¿juro¿ mais baixo aí, me dá um juro mais baixo aí..."