Dois postos baixam preço da gasolina e diesel em Santa Maria 

No último sábado, passou a valer a redução dos combustíveis anunciada pelas Petrobras nas refinarias Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A redução nos preços da gasolina e do diesel anunciado pela Petrobras passou a valer no último sábado nas refinarias. Conforme a Petrobras, o valor da gasolina deve reduzir até 5,4%, e o do diesel, 4,8%. Na segunda-feira, apenas dois postos dos 25 pesquisados pelo Diário diminuíram o valor dos dois combustíveis (veja quadro). Os preços caíram até R$ 0,11 em dois postos. O litro da gasolina comum à vista mais barato foi de R$ 3,728. A tendência é que os demais estabelecimentos sigam o exemplo, de acordo com as distribuidoras.



Na quinta-feira, a pesquisa feita pelo Diário junto a 25 postos de combustíveis constatou que, desde janeiro, 16 estabelecimentos haviam baixado o preço da gasolina. Em Santa Maria, o litro da gasolina chegou a custar R$ 4,09 em janeiro. Na quinta-feira passada, o valor mais alto foi de R$ 3,999, preço que se mantinha até ontem. A diferença entre o mais barato e o mais caro é de R$ 0,20.

A Petrobras explica que a decisão do ajuste se dá, principalmente, por conta do efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, redução no valor dos fretes marítimos e na competitividade da petrolífera no mercado interno.

– O ajuste reafirma a política de revisão de preços pelo menos uma vez a cada 30 dias, o que lhe dá flexibilidade necessária para lidar com variáveis com alta volatilidade – disse em nota.

O gerente comercial da distribuidora Santa Lúcia, Cláudio Tavares, concorda em partes. Ele relata que a afirmação da Petrobras está de acordo com o que sugere o mercado em se tratando do diesel, mas diz que a queda no preço da gasolina tem mais a ver com a redução no valor do álcool anidro, que compõe quase 30% do combustível. É época de safra da cana-de-açúcar. Veja a variação dos preços:







