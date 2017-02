Crescem pedidos de aposentadoria em Santa Maria às vésperas da Reforma da Previdência 

Pautas polêmicas 08/02/2017 | 09h42 Atualizada em

O casal Jaci e Ilário Bicca procurarou a agência do INSS antes da Reforma da Previdência ser aprovada e mudar as regras

O casal Jaci e Ilário Bicca procurarou a agência do INSS antes da Reforma da Previdência ser aprovada e mudar as regras Foto: Gabriel Haesbaert / DSM

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), instalou oficialmente na terça-feira as comissões especiais para analisar as reformas da Previdência Social e trabalhista. A ideia é que os trabalhos comecem a andar a partir da semana que vem. Após a leitura do ato em plenário, os líderes partidários têm até amanhã para indicar os integrantes do colegiado. A oposição acusa o governo de impedir o debate sobre os temas e critica o que considera "pressa" em votar as mudanças.

Prefeitura de Santa Maria quer concluir revisão do plano diretor até a metade de 2017



Em Santa Maria, a possibilidade de mudança na Previdência Social tem aumentado a procura de encaminhamento de aposentadorias junto à agência local do INSS. O casal Jaci Duarte Bicca, 54 anos, e Ilário da Silva Bicca, 55 anos, resolveu encaminhar os papéis para garantir a aposentadoria antes da aprovação da reforma.



– Pelo tempo de serviço e pela nossa idade, achávamos que estava na hora de nos aposentarmos. Mas, também, ficamos com medo que mudasse alguma coisa e que tivéssemos que trabalhar mais para conseguir– diz Jaci.



Já a autônoma Vera Terezinha Borowsky, 60 anos, acredita que, caso haja alterações, para ela, não vai mudar nada.



– Tenho idade e tempo suficiente de contribuição – fala.



PRÓXIMOS PASSOS

O governo queria que a instalação da comissão da Reforma da Previdência ocorresse ainda em dezembro do ano passado. No entanto, um acordo entre líderes partidários adiou a criação para depois da escolha do novo presidente da Casa.



O colegiado será presidido pelo deputado Carlos Marun (PMDB-MS) e a relatoria deve ficar com o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). Marun substituiu o peemedebista Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que desistiu do cargo no final de semana.



Pessoas na espera por exames começam a ser chamadas na segunda-feira



Já a comissão que vai analisar o Projeto de Lei (PL) 6.787/16, que trata de mudanças nas leis trabalhistas, terá como relator o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). O presidente do colegiado ainda não foi escolhido.



De acordo com o que prevê o presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a reforma da Previdência (PEC 287/16) e a reforma trabalhista (PL 6787/16) serão aprovadas neste primeiro semestre para ¿garantir a recuperação econômica do país¿. Porém, a oposição fará de tudo para ampliar as discussões e os prazos.