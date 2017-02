Confira o que andam fazendo os ex-candidatos à prefeitura da cidade

Santa Maria 25/02/2017 | 13h01 Atualizada em

Na campanha eleitoral do ano passado, eles apareceram pelos quatro cantos de Santa Maria pedindo votos. Também, por 35 dias, entraram na casa dos eleitores, durante a transmissão do horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. Trata-se dos ex-candidatos à prefeitura da cidade. Seis dos oito concorrentes ao comando da cidade no primeiro turno das eleições, além das atividades normais, continuam fazendo política, porém, sem a exposição de uma campanha eleitoral à prefeitura ou de quem exerce mandato.



Prefeitura busca solução para o prédio abandonado da Avenida Rio Branco

Exceto Jorge Pozzobom (PSDB), eleito prefeito no segundo turno e que está às voltas com a administração da cidade e com os problemas de um município do porte de Santa Maria, e o deputado estadual Valdeci Oliveira (PT), adversário do tucano na reta final da disputa pelo Executivo e que retomou seu trabalho na Assembleia Legislativa e pelo Estado, os outros ex-candidatos têm a atuação política limitada mais aos bastidores.

De volta em 2018

Contudo, a possibilidade de a maioria deles bater novamente à porta do eleitor nas eleições de 2018 é grande.

Prefeitura corre para não perder cerca de R$ 45 milhões do PAC



Foto: Izaur Monteiro / Diário de Santa Maria

Foto: Izaur Monteiro / Diário de Santa Maria

Foto: Izaur Monteiro / Diário de Santa Maria