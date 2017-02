Com descontos de até 60%, Liquida Santa Maria espera aumentar vendas com a volta às aulas   

Comércio 20/02/2017 | 09h01 Atualizada em





Liquida começou no dia 6 de fevereiro e boa parte dos lojistas está satisfeita com a adesão do público Foto: Lucas Amorelli / NewCo DSM

O Liquida Santa Maria começou no dia 6 deste mês e, em geral, até agora, a maioria dos lojistas está satisfeita com a adesão do público à campanha. A expectativa é que, com a volta às aulas, as vendas alavanquem ainda mais.



Segundo a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria (CDLSM), Marli Rigo, o Liquida está fluindo e dentro do previsto. A perspectiva é que, nos próximos dias, melhore significativamente.



– São vários segmentos que se movimentam nesta época. Pessoas que estão vindo de outras cidades vão consumir nosso comércio – salienta Marli.

O gerente da Livraria da Mente, Fabio de Carvalho Rodrigues, conta que conversou com alguns lojistas. Segundo ele, em geral, os comerciantes têm falado que o movimento está melhorando. Pelo mesmo motivo: o pessoal está voltando das férias.

Para todos os gostos e bolsos, festivais de comida de rua agradam e viram moda em Santa Maria



– Devido à volta às aulas, para o nosso segmento, é a melhor temporada de vendas. Em termos de faturamento, por enquanto, estamos empatando com fevereiro do ano passado – fala Rodrigues.



Esta edição do Liquida conta com 145 estabelecimentos participantes, quase o triplo do ano passado. Entre eles, também está a loja de moda infantil Picorrucho. De acordo com a gerente, Fernanda Caffaro, a meta do mês está positiva e a intenção é ultrapassar os 10% previstos.



– Estamos com descontos significativos, de até 60%, em toda a coleção de verão e do inverno passado. Tem produtos que estão saindo quase que pelo preço de custo – ressalta.





Descontos atraem



Com descontos elevados e boas condições de pagamento, fica difícil não levar pelo menos uma peça. A serviços gerais Aline Robuste Borges, 27, diz que aproveitou o saldão para comprar roupas para a filha Yasmim.

Prefeitura diz que não será difícil obter PPCI do CDM





– Nas lojas em que fui, o preço, realmente, estava bom – comenta Aline.

O Liquida é uma oportunidade para os lojistas queimarem estoques e garantir capital de giro para a nova estação. A ideia é que os preços estejam lá embaixo mesmo. A secretária Fabiane Costa, 33, fala que notou descontos, mas não tão significativos. Pelo menos, nas lojas em que passou. Um dos produtos que adquiriu e que estava com mais desconto foi um tênis. Ela pagou 30% a menos do que o calçado custava antes da liquidação.

Quem não aproveitou os descontos ainda tem tempo. A temporada de liquidações, saldões e queima de estoque da campanha vai até o dia 28.